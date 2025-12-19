Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aprobado el aumento de la basura en Santa Cruz: el PSOE denuncia que se bonifique a la iglesia y no a las familias vulnerables

El concejal de Servicios Públicos acusa a la portavoz socialista de practicar una "política vomitiva"

Patricia Hernández, portavoz del PSOE en Santa Cruz.

Patricia Hernández, portavoz del PSOE en Santa Cruz. / Andrés Gutiérrez

Eloísa Reverón

Santa Cruz de Tenerife

El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó este viernes, 19 de diciembre, de manera definitiva, el incremento de la tasa de la basura, por lo que el conocido como basurazo entrará en vigor en el municipio chicharrero el 1 de enero de 2026. El edil de Hacienda, el nacionalista José Díaz-Estébanez, recordó una vez más que se trata de una obligación impuesta por el Gobierno de España, presidido por el PSOE, y la portavoz socialista, Patricia Hernández, denunció que en Santa Cruz se haya optado por no bonificar a las familias vulnerables, con el 100%, y sí a la iglesia.

"En este municipio se ha decidido que las familias vulnerables tengan solo una bonificación del 50% y no del 100%, como sí se ha hecho en otras ciudades del país, como Las Palmas de Gran Canaria o Madrid. Y sin embargo, la tasa es gratuita para la iglesia católica y la de los 1.227 inmuebles que pertenecen al Ayuntamiento de Santa Cruz la tienen que pagar los vecinos. Además, sólo se bonifica el uso del contenedor marrón, que no se ha implantado en todo el municipio, pero no el uso de los contendores amarillos y azules, para promover el reciclaje", apuntó la exalcaldesa, Patricia Hernández.

Política vomitiva

Ante estas declaraciones, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, acusó a Patricia Hernández de practicar una "política vomitiva" y recordó que el Gobierno de Sánchez se ha negado a dar más tiempo a los municipios para implantar un sistema que permita saber quién o no recicla en sus hogares, para poder aplicar el basurazo, de manera que paguen los que más contaminan. Por su parte, el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, manifestó que da igual la propuesta que traiga el Ayuntamiento, "porque la ley del Ejecutivo central es tan mala, que cualquier propuesta también lo será".

Noticias relacionadas y más

En Santa Cruz de Tenerife, el aumento de la tasa de la basura se sitúa en torno al 50%, como media. Los contribuyentes de la capital chicharrera pagarán por el recibo de la basura entre unos 70 y 150 euros al año, en función del valor catastral de los inmuebles y del número de residentes, en el caso de las viviendas, y del valor catastral y de los usos, en el caso de las empresas.

