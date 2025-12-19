La tasa para abrir negocios desaparecerá en 2026: Santa Cruz pide perdón por tardar más de tres años

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pidió perdón este viernes, 19 de diciembre, durante el pleno, por no haber sido capaz aún de eliminar la tasa para abrir negocios, una promesa que realizó en julio de 2022, hace más de tres años. Ante una pregunta formulada por la concejal socialista Matilde Zambudio sobre este asunto, el concejal de Hacienda, el nacionalista José Alberto Díaz-Estébanez, señaló que, en este caso, el Consistorio debe hacer autocrítica. Eso sí, explicó que se trata de un expediente muy complicado, que requiere de numerosos expedientes, motivo por el cual su aprobación se ha retrasado tanto. El edil prevé que esta tasa desaparezca, por fin, en el primer trimestre de 2026.

En concreto, se trata de la bonificación del 100% de la denominada tasa por la licencia de apertura de actividades, es decir, lo que los empresarios tienen que pagar por poner en marcha una negocio en la capital chicharrera. No es ésta la primera vez que el Partido Socialista recrimina al equipo de Gobierno, formado por CC y PP, que no hayan aprobado la eliminación de esta tasa, a pesar de haberlo anunciado hace ya tanto tiempo. La última fecha dada por el área de Hacienda fue enero del próximo año, pero este plazo tampoco se podrá cumplir. "Haremos todo lo posible para que la bonificación entre en vigor a lo largo del primer trimestre de 2026 y si esto tampoco se cumple, volveré a pedir perdón", insistió Díaz-Estébanez.

La concejala socialista Matilde Zambudio aseveró que se ha llegado a esta situación por la "inacción" y "falta de voluntad" del equipo de Gobierno en el Consistorio capitalino. Al respecto, el edil responsable del área de Hacienda respondió que no sólo sí hay voluntad política, sino que, además, se ha realizado un arduo esfuerzo para sacar adelante esta iniciativa. "Lo que ocurre es que se requiere de numerosos informes de diferentes áreas. Lo que no pueden hacer el PSOE es llamar inútiles a los funcionarios", apuntó Díaz-Estébanez.

Antecedentes

La eliminación de la tasa por la licencia de apertura fue anunciada el 20 de julio de 2022, con el objetivo de favorecer la inversión en el municipio y promover el desarrollo económico, así como la creación de empleo. La intención entonces era que ya a partir de 2023 las empresas no tuvieran que abonar esta tasa, lo que supondría un ahorro de unos 500 euros, además, del ahorro en tiempo, al no tener que tramitarla.

Esta bonificación, una vez que entre en vigor, beneficiará, fundamentalmente, a los nuevos establecimientos de menos de 200 metros.

IBI

Por otra parte, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado este viernes la modificación de la ordenanza fiscal del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), por lo que los cambios introducidos por el Ayuntamiento entran en vigor. Éstos beneficiarán, fundamentalmente, a los inmuebles que utilicen sistemas de energía ambiental o limpia, sea cual sea ésta. En concreto, se les aplicará una bonificación del 50% en el recibo del IBI.

Asimismo, el Consistorio chicharrero también ha modificado la citada ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para permitir que las familias numerosas se beneficien de su bonificación, que se sitúa entre el 70 y el 90% según el número de hijos, desde la fecha de expedición del carnet que certifica dicha condición, para que no tengan que esperar un año para que ésta se aplique. Así se explica desde el área de Hacienda.

«En los casos de renovación anual de carnet de familia numerosa, la solicitud de la bonificación se podrá presentar en el plazo de un mes a contar desde la fecha de expedición de dicho carnet por la administración competente, de forma que el descuento surtirá efecto en el mismo ejercicio en el que se presente la solicitud».