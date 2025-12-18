Santa Cruz tendrá su Verbena Cósmica en la plaza junto a Presidencia del Gobierno

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife podrá celebrar este sábado, 20 de diciembre, en la plaza de San Carlos, junto a la sede de Presidencia del Gobierno, la anunciada Verbena Cósmica. Así lo confirma la concejala de Urbanismo y del Distrito Salud-La Salle, Zaida González, del PP, quien informa de que la Policía Local ha dado el visto bueno a las medidas correctoras de seguridad propuestas, por lo que, finalmente, la fiesta se podrá llevar a cabo en el emplazamiento previsto. Estas medidas consisten, fundamentalmente, en el vallado perimetral del edificio de Presidencia y en la contratación de tres vigilantes de seguridad privada para evitar que nadie se acerque a él.

De esta forma, ni el informe de la Policía Canaria, que advierte de que el desarrollo de este evento en las inmediaciones de Presidencia "supone un riesgo significativo para la seguridad institucional", y también para la integridad de personas y bienes "en el contexto actual de alerta antiterrorista nivel 4"; ni el informe inicial de la Policía Local, que recoge los requerimientos de la Canaria y advierte de los riesgos de la proximidad del tranvía; ni las quejas de los vecinos han logrado frenar la celebración de la denominada Verbena Cósmica.

Verbena Cósmica

Este evento, ya consolidado y que se ha celebrado en otras partes de la Isla, pagando entrada, fue contratado por la Oficina del Distrito Salud-La Salle del Ayuntamiento de Santa Cruz, incluyéndolo en la programación navideña de esta zona de la ciudad, por lo que el acceso será gratuito. La fiesta, que se desarrollará entre las 14:00 y las 23:00 horas y que está dirigida a un público de más de 35 años, combinará música de los años 70, 80 y 90, gastronomía y artesanía.

El aforo previsto es de 300 personas, por lo que podrán acceder a la plaza los primeros que lleguen. "De todas formas, el evento dura todo el día, por lo que se podrá ir accediendo al mismo a medida que otros ciudadanos lo vayan abandonando", indica la edil de Urbanismo. Con respecto a la polémica ubicación, la plaza de San Carlos, junto a Presidencia, Zaida González explica que se trata de una plaza pública, que pertenece al Consistorio chicharrero, y a la que se le da poco uso. "Desde el Distrito Salud-La Salle buscamos espacios diferentes para desarrollar eventos y para que todos los vecinos puedan disfrutar de ellos, evitando que éstos tengan lugar siempre en las mismas zonas".

Antecedentes

Cuando ya la celebración de esta fiesta se había anunciado por las redes sociales, incluidas las de la Oficina del Distrito Salud-La Salle, este periódico tuvo conocimiento de la existencia de dos informes policiales desfavorables, uno de la Policía Local y otro de la Policía Canaria. En este último se pedía que se buscara otra ubicación, porque se ponía en riesgo la seguridad institucional y de la máxima representación del Gobierno de Canarias. En un principio, la edil de Urbanismo indicó que estos informes no eran vinculantes y que la seguridad estaba garantizada, por lo que el evento se iba a celebrar sí o sí en la plaza de San Carlos.

Sin embargo, el Ayuntamiento reculó, señalando que la Verbena Cósmica no tendría lugar sin el visto bueno de la Policía Local a las medidas correctoras de seguridad planteadas en un dictamen técnico remitido por el Distrito Salud-La Salle. Por lo tanto, la celebración de esta fiesta dependía de la respuesta del cuerpo policial chicharrero.

Aclaraciones

Además de las medidas, el dictamen incluye aclaraciones ante los requerimientos policiales. Por ejemplo, se señala que el evento no impide los controles de acceso a la sede de Presidencia; que el público al que está dirigido «no tiene un perfil conflictivo», ya que estará formado por personas mayores de 35 años; que su celebración no afecta en nada al edificio;y que las vías del tranvía estarán valladas y alejadas.

Asimismo, en el informe remitido por el Distrito Salud-La Salle se recuerda que en esta zona se celebró durante varios años el Rastro de los domingos y que, en cada edición del Carnaval, se ubica allí el servicio de atención sanitaria; que se trata de una plaza pública que pertenece al Ayuntamiento de Santa Cruz; y que este tipo de eventos se celebran en otras plazas y espacios próximos a otros inmuebles institucionales, como la propia sede del Consistorio chicharrero y el Cabildo de Tenerife.

Quejas de vecinos

Y con respecto a las quejas de los vecinos de la zona, relacionadas con los ruidos y acumulación de basura, así como con la dificultad para acceder a los portales y garajes, se contesta, en relación a lo primero, que se trata de molestias que se producen en todos los eventos y en cualquier lugar, y sobre lo segundo, se indica que no hay ni portales ni garajes en los alrededores.