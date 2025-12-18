Mano a mano entre Irónicos y Tras Con Tras en el concurso de murgas del Norte del Carnaval 2026
La Orotava acoge el certamen comarcal que contará con once colectivos, dos de ellos foráneos, y que se desarrollará en la primera semana de febrero.
La murga Irónicos abrirá el concurso de murgas del Carnaval del Norte de Tenerife 2026, que se celebrará en la primera semana de febrero en un recinto cubierto junto a la plaza Quinto Centenario de La Orotava. El certamen contará finalmente con once formaciones, tras la baja de última hora de Lengüetudos, de Gran Canaria, que pese a haberse inscrito renuncia por problemas laborales de sus percusionistas, lo que impedía su desplazamiento a Tenerife en esas fechas.
Ganadores comarcales y duelo histórico
Ganadores del certamen comarcal el pasado febrero y tercer premio de Interpretación en Santa Cruz de Tenerife, Irónicos, de Los Realejos, inaugurarán la primera de las tres fases del concurso. Su participación permitirá un mano a mano histórico con Tras Con Tras, murga femenina de la capital, en la primera ocasión en la que un colectivo procedente del concurso chicharrero compite en el certamen del Norte.
Orden de actuación: primera fase
El sorteo del orden de actuación, celebrado la noche de este jueves en La Orotava, municipio anfitrión, determinó que Irónicos abra la primera fase, el lunes 2 de febrero, seguidos por Ferrusquentos, de Garachico; Pizzicatos, de La Orotava; y Tras Con Tras, de Santa Cruz de Tenerife.
Segunda y tercera fase
La segunda fase, prevista para el martes 3 de febrero, contará con Parlanchinas, de Puerto de la Cruz; Virgueritos, de La Orotava; Malcriadas, de La Laguna; y cerrará Chaladas.
La tercera fase reunirá a Oxidadas, de Garachico; Deslenguadas, de Icod de los Vinos; y Trinkosos, de La Orotava.
Final y festival infantil
La final del concurso se celebrará el sábado 7 de febrero y contará con la actuación de las seis murgas finalistas que designe el jurado.
Por su parte, el domingo 1 de febrero, también en el recinto cubierto que instalará el Ayuntamiento de La Orotava, la cantera murguera será protagonista con el festival infantil. Según el sorteo, actuarán por este orden: Menudos Irónicos, de Los Realejos; Ferrusquentitos, de Garachico; Tiralengüines, de Icod de los Vinos; Raviscuditos, de Tacoronte; y Minivirgues, de La Orotava.
