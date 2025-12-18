Malos olores, heces de perros en la azotea y un okupa en el Mercado de Santa Cruz, según Sanidad

El Servicio Canario de la Salud ha levantado cuatro actas de inspección sanitaria, la última a principios de este mes, contra el Mercado Nuestra Señora de África, situado en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, por malos olores; por la presencia de "numerosas heces en la cubierta" que pertenecen a varios perros; y porque, "supuestamente", en el recinto vive una persona sin autorización. El Ayuntamiento chicharrero ha enviado este jueves, 18 de diciembre, a técnicos del área de Sanidad y a la Policía Local para realizar un informe al respecto y tomar medidas.

Desde el Mercado Nuestra Señora de África se explica que se trata del "conserje" que fue contratado hace años por la cooperativa para poner fin a los robos que se estaban produciendo en horario nocturno, el cual, y según se indica en un informe de la Recova, ha sido ya sancionado y se le ha instado en varias ocasiones a retirar los perros de la azotea. Asimismo, se ha procedido en varias ocasiones a la limpieza y desinfectación de la cubierta anexa a los depósitos de la segunda planta del Mercado.

Informe de la cooperativa

En dicho informe, la cooperativa relata que, en un principio, este "conserje permanecía en las instalaciones hasta la apertura del Mercado", a las cinco de la mañana. Disponía de una zona de descanso habilitada en la zona de depósitos interiores de la fachada del inmueble. "Con el tiempo y en un abuso de confianza por parte del trabajador, nos consta que se fue quedando cada vez más tiempo hasta el punto de quedarse a vivir en la mencionada zona de descanso. El asunto se ha agravado a raíz de que ha introducido unos perros, en concreto, dos, por supuesto, sin ningún permiso. Estos animales han generado un problema de heces en la azotea del Mercado", admite la cooperativa en el informe.

Riesgo sanitario

En éste, la Recova insiste en que se han realizado las labores de limpieza exigidas por la autoridad sanitaria y, con respecto al trabajador, asegura se le ha exigido en varias ocasiones que saque los perros de las instalaciones, "dado el riesgo sanitario que conlleva tenerlos en dependencias del Mercado". "Esta empresa se vio obligada a sancionarlo de empleo y sueldo por 16 días. El empleado a recurrido la sanción por medio de su sindicato y estamos a la espera de la resolución". Tras la última inspección sanitaria, del 3 de diciembre, en la que se constató que el trabajador aún tiene los perros y en la que se volvió a detectar heces en el recinto, la cooperativa "ha preparado una nueva sanción de empleo y sueldo por más días".

Actas sanitarias

En las actas sanitarias de la Dirección del Área de Salud de Tenerife, se alerta de la presencia de malos olores en el pasillo que lleva a la azotea central y de la presencia de "numerosas heces" en la cubierta". "En la azotea se observa a la persona que, supuestamente, vive en las inmediaciones sin autorización".

Los malos olores se detectan en la segunda planta del recinto, en la que se encuentran lo que se conoce como depósitos exteriores. "En tres de dichos depósitos se desarrollan actividades alimentarias", se indica en las actas de inspección sanitaria. En éstas se apunta que el pasillo de los depósitos lleva a una azotea que delimita con el patio central del Mercado, en la que se encuetran excrementos "de diferentes tamaños".

Ayuntamiento

La Cooperativa Mercado Nuestra Señora de África señala que se ha contactado con el Seprona y con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para que se proceda al desalojo de los perros, ya que la persona responsable de los mismos se niega a retirarlos del recinto. Desde el área de Sanidad del Consistorio chicharrero se informa de que este mismo jueves los inspectores realizarán un acta sobre lo que está sucediendo en la Recova para tomar las medidas oportunas.