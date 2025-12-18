El concurso de murgas del Norte pierde a Lengüetudos, de Gran Canaria

La murga Lengüetudos no participará finalmente en el concurso de murgas del Norte de Tenerife. La formación del Sureste de Gran Canaria ha comunicado su renuncia al certamen, que se celebrará en la segunda semana de febrero de 2026 en La Orotava, debido a problemas laborales que afectan a buena parte de sus componentes y que impiden garantizar su presencia en las condiciones adecuadas.

Inscripción inédita de murgas foráneas

Al cierre del plazo de inscripción, doce murgas habían formalizado su participación, entre ellas, de forma inédita, tres formaciones ajenas a la comarca: Lengüetudos, procedente de Gran Canaria; Tras Con Tras, la segunda murga femenina más antigua del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife; y Malcriadas, colectivo novel con sede en La Laguna.

Comunicado oficial de Lengüetudos

A través de sus redes sociales, Lengüetudos explicaba así su decisión:

Lamentamos comunicar que, por motivos laborales que afectan a muchos componentes de esta gran familia, no podemos participar en el concurso de murgas del Carnaval del Norte de Tenerife (Villa de La Orotava).

Muchísimas gracias a todos los que nos han ayudado, en especial al Ayuntamiento de La Orotava y a Mario, por siempre estar ahí ayudando a que esto pudiera hacerse posible.

¡Nos vemos en las calles! ¡Que poco falta!”.