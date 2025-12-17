Santa Cruz inicia la recuperación del monte que se perdió para poder comer

La recuperación del monte de Las Mesas, situado a pocos kilómetros del centro urbano de Santa Cruz de Tenerife, ha comenzado. Tras más de dos años de espera, debido a la sequía, desde que se anunció el proyecto, este miércoles, 17 de diciembre, se plantaron los primeros árboles que permitirán la regeneración y renaturalización de este bosque termófilo. En el pasado, y según explicó Pedro Millán, director insular del Medio Natural, el monte de Las Mesas fue completamente deforestado, sobre todo para que la población pudiera comer, "cuando no había cocinas de gas".

En estos días se plantarán 450 árboles, como azebuches y sabinas, actuación que forma parte de la primera fase del proyecto de reforestación de Las Mesas, con la que se llegará hasta los 1.200 ejemplares. Se prevé que el proyecto se completará en unos cuatro años, por lo que dicha cantidad de plantas "se multiplicará por diez". En total, se intervendrá en una superficie de 1,8 millones de metros cuadrados. Así lo informó el concejal de Servicios Públicos y Sostenibilidad Ambiental, Carlos Tarife, del PP, quien destacó que esta iniciativa se lleva a cabo gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento chicharrero, el Cabildo y Fundación Moeve, contando también con el asesoramiento científico de la Universidad de La Laguna. Asimismo, resaltó que también participan el colectivo de montañeros y unos 200 alumnos de distintos centros.

Investigación

Precisamente, Victoria Eugenia Martín, profesora titular del departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal, señaló que el principal objetivo de este proyecto, denominado ReNatura Las Mesas y en el que se lleva trabajando desde 2022, es recuperar este monte de Santa Cruz "poniendo toda la vegetación que había en su momento". "Para ello, se ha realizado un complicado trabajo de investigación durante todos estos años sobre la vegetación potencial de este territorio y sobre la cartografía bioclimática porque no tenemos estación meteorológica. Hemos rescatado bastantes semillas y propágulos como para poder regenerar todo el monte de Las Mesas", comentó.

Sequía

Martín apuntó que la reforestación no se había podido iniciar hasta ahora debido a la sequía que ha sufrido la Isla en estos últimos años. "Afortunadamente, la lluvia de estos días, un regalo de la naturaleza que tanto nos hacía falta, nos ha permitido comenzar, por fin, la plantación de la vegetación en Las Mesas, el mayor parque natural de Santa Cruz". Indicó que los trabajos han arrancado en una de las zonas más alejadas del área recreativa con la que cuenta este monte, "para que se pueda conservar con más garantías".

Llamamiento a la población

Por su parte, la responsable de Fundación Moeve en Canarias, Belén Machado, recordó que, recientemente, se ha inaugurado un invernadero, en la Universidad de La Laguna, para poder preparar las plantas con las que se reforestará este monte de Santa Cruz de Tenerife. Tanto Machado, como Martín, Millán y Tarife aprovecharon para realizar un llamamiento a la población, instándoles a cuidar y respetar este bosque, para que no se produzcan actos vandálicos y para que no se roben ejemplares.