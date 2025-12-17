Santa Cruz celebrará una fiesta junto a Presidencia que, según un informe policial, «pone en riesgo la seguridad institucional»

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife llevará a cabo una fiesta en la plaza de San Carlos, junto a la sede de Presidencia del Gobierno, con dos informes policiales en contra, de la Policía Local y de la Policía Canaria. En el de ésta última se advierte que la celebración en las inmediaciones de Presidencia de este evento, denominado Verbena Cósmica, previsto para este sábado, 20 de diciembre, y cuyo acceso será gratuito, «supone un riesgo significativo para la seguridad institucional», así como para la integridad de personas y bienes «en el contexto actual de alerta antiterrorista nivel 4».

Con respecto a lo primero, el dictamen elaborado por la Policía Canaria destaca que el citado edificio alberga la máxima representación del Gobierno autonómico, cuyo presidente es el nacionalista Fernando Clavijo, y, por tanto, «es considerado una infraestructura estratégica». «Cualquier incidente en sus alrededores podría comprometer la integridad física de altos cargos, de personal y de visitantes, así como la continuidad de las funciones esenciales allí desarrolladas», se establece en el informe policial.

Informes

Se apunta que en eventos de este tipo, la exposición de la sede institucional a posibles acciones hostiles o vandálicas aumenta notablemente. «El perímetro de seguridad se vería difuminado al congregarse multitud de personas a escasos metros de los accesos». Adicionalmente, señala el informe, «bajo el nivel 4 antiterrorista vigente, las instalaciones emblemáticas del Gobierno son potencialmente objetivo de amenazas». Para la Policía Canaria, desde la perspectiva de la seguridad institucional, resulta desaconsejable acercar un foco de concurrencia masiva a un enclave gubernamental de primer nivel, «máxime sin una necesidad imperiosa».

También se asegura que esta fiesta puede suponer un riesgo para la integridad de personas y bienes «en el contexto actual de alerta antiterrorista nivel 4». «La celebración de este acto exigiría medidas extraordinarias de seguridad, comocontroles de acceso con detección de objetos peligrosos, vigilancia intensiva y planes de evacuación específicos. La conjunción de alta concentración de público y proximidad de autoridades podría ser explotada por individuos o grupos con intención de causar daños. Un ataque indiscriminado (mediante artefacto explosivo o vehículo embistiendo a la multitud) tendría consecuencias catastróficas en este entorno».

Por su parte, en el informe de la Policía Local se hace referencia, fundamentalmente, a los riesgos existentes por la proximidad del tranvía y al riesgo por caída en el lado de la plaza junto a Bravo Murillo.

Respuesta municipal

Al respecto, Zaida González, edil de Urbanismo y del Distrito Salud-La Salle, encargado de organizar este evento, aclara que todos los requerimientos realizados por la Policía Local han sido subsanados. Sobre el informe de la Policía Canaria, indica que se ha contestado a cada uno de los puntos y se aplicarán, «como no podía ser de otra manera», todas las medidas de seguridad que requiere la celebración de este tipo de eventos.

También matiza que la plaza pertenece al Ayuntamiento y que estos informes no son vinculantes. Recuerda que la plaza de San Carlos acogió el Rastro de los domingos durante bastantes años.

Comenta que la organización de la Verbena Cósmica, que incluye música de los 70, 80 y 90, un mercadillo de artesanos y gastronomía, y que se desarrollará entre las 14:00 y las 23:00 horas, cuenta con todos los informes vinculantes favorables, «estando pendiente del dictamen Cecopal». Asevera que la fiesta, que tendrá un aforo de unas 300 personas y que forma parte de la programación de Navidad en la capital tinerfeña, se llevará a cabo.