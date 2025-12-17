La celebración de la Verbena junto a Presidencia, en el aire

La celebración, por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de la denominada Verbena Cósmica, este sábado, 20 de diciembre, en la plaza de San Carlos, junto a la sede de Presidencia del Gobierno, está en el aire. Que ésta se lleve a cabo dependerá, finalmente, de que la Policía Local dé el visto bueno a un informe técnico que ha remitido el Distrito Salud-La Salle, en el que se responde a los requerimientos realizados tanto por dicho cuerpo policial como por la Policía Canaria con respecto a la seguridad del evento.

Aunque en un principio, la concejala de Urbanismo y responsable del Distrito Salud-La Salle, Zaida González, del PP, manifestó que los informes policiales no eran vinculantes y que la fiesta, de acceso gratuito, se llevaría a cabo, porque la seguridad estaba garantizada, ahora el Consistorio ha reculado y ha manifestado que la Verbena Cósmica no se celebrará si no cuenta con una respuesta favorable de la Policía Local con respecto al último dictamen remitido por el Distrito Salud-La Salle.

González espera recibir dicha respuesta antes del viernes para tomar una decisión definitiva. «Si la respuesta es negativa y el informe de la Policía Local vuelve a ser desfavorable, el evento no se realizará. Pero tampoco se llevará a cabo si la Policía no contesta, pues tiene un plazo de diez días para hacerlo. La Verbena Cósmica sólo tendrá lugar con el visto bueno de la Policía».

Verbena Cósmica

La Verbena Cósmica, un evento ya consolidado y que se ha celebrado en otras partes de la Isla, pagando entrada, fue contratado por la Oficina del Distrito Salud-La Salle del Ayuntamiento para incluirlo en la programación navideña de esta zona de la ciudad, permitiendo el acceso gratuito de los ciudadanos. Se eligió la plaza de San Carlos por tratarse de un espacio público del Consistorio que apenas se utiliza.

En las redes sociales, incluidas las del Distrito Salud-La Salle, se anuncia su celebración este sábado, entre las 14:00 y las 23:00 horas. La Verbena Cósmica es un evento que combina música de los años 70,80 y 90, gastronomía y artesanía, y que está dirigida a un público mayor de 35 años. El aforo previsto es de unas 300 personas, por lo que entrarán los primeros que lleguen.

Dos informes policiales

Este periódico tuvo conocimiento de la existencia de dos informes policiales en contra de la celebración de esta fiesta en la plaza de San Carlos, uno de la Policía Local y otro de la Policía Canaria. En el de ésta última se advierte que el desarrollo en las inmediaciones de Presidencia de este evento «supone un riesgo significativo para la seguridad institucional», así como para la integridad de personas y bienes «en el contexto actual de alerta antiterrorista nivel 4». El que consta en el expediente es el de la Policía Local, que recoge el dictamen de la Policía Canaria y destaca el riesgo existente por la proximidad del paso del tranvía, así como las quejas manifestadas por los vecinos de la zona.

Medidas de seguridad adicionales

El Distrito Salud-La Salle ha remitido un dictamen técnico respondiendo a cada uno de los requerimientos, solicitando a la Policía Canaria que le comunique los protocolos existentes en los que se basa su informe, y planteando nuevas medidas de seguridad, como el vallado perimetral del edificio de Presidencia y la contratación de tres vigilantes de seguridad privada para evitar que nadie se acerque a él. El distrito y Urbanismo están a la espera de la respuesta de la Policía Local a este dictamen.

Aclaraciones

Ante los requerimientos policiales, en éste documento se aclara que el evento no impide los controles de acceso a la sede de Presidencia; que el público al que está dirigido «no tiene un perfil conflictivo», ya que estará formado por personas mayores de 35 años; que su celebración no afecta en nada al edificio;y que las vías del tranvía estarán valladas y alejadas.

Asimismo, en el informe remitido por el Distrito Salud-La Salle se recuerda que en esta zona se celebró durante varios años el Rastro de los domingos y que, en cada edición del Carnaval, se ubica allí el servicio de atención sanitaria;que se trata de una plaza pública que pertenece al Ayuntamiento de Santa Cruz;y que este tipo de eventos se celebran en otras plazas y espacios próximos a otros inmuebles institucionales, como la propia sede del Consistorio chicharrero y el Cabildo de Tenerife.

Asimismo, se insta a la Policía Canaria que informe de los protocolos de seguridad que se han de seguir en las proximidades del edificio para poder cumplir con los mismos, porque no se especifican las medidas exigidas.

Molestias a los vecinos

En el informe de la Policía Local se hace referencia a las «molestias» que este evento causará al «bienestar» de los vecinos de la zona, como ruidos, dificultad para acceder a portales y garajes, acumulación de basura, y «comportamientos molestos». En el dictamen técnico del Distrito Salud-La Salle se responde que las molestias acústicas y de acumulación de basura son las mismas que en otros eventos; que en la zona no hay garajes ni portales; y que los comportamientos molestos se pueden producir en cualquier zona de la ciudad.