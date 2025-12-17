Santa Cruz abre al tráfico y peatones un nuevo tramo en la calle La Rosa

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Obras, dirigida por el concejal Javier Rivero, anuncia que ha quedado abierta al tránsito peatonal y al tráfico de vehículos un nuevo tramo de las obras de rehabilitación de la calle La Rosa, en este caso hasta la calle San Francisco Javier, “una ejecución estratégica para el centro de la capital que permitirán poner en valor un corredor accesible para los peatones y las compras en los comercios desde el cuartel de Almeyda hasta el Mercado Nuestra Señora de África”, recuerda el alcalde, José Manuel Bermúdez.

Bermúdez pone en valor que “el impulso a las obras de rehabilitación y modernización de la calle La Rosa han mantenido una constante y la Junta de Gobierno del pasado martes, día 9 de diciembre, aprobó una modificación que aumentó 1,3 millones de euros lo previsto en el presupuesto inicial”.

El alcalde confirma que “de esta manera, se persigue paliar las consecuencias de imprevistos detectados al inicio de la ejecución de los trabajos, confiando en que en mayo del próximo año ya podremos dar por terminada la rehabilitación integral de La Rosa”.

Trabajos en la calzada de la calle de La Rosa. / El Día

Alivio del tráfico

Rivero, por su parte, detalla que “en estos momentos se ha procedido la apertura de este nuevo tramo hasta San Francisco Javier, que unida a la de octubre hasta la calle San Antonio, que fue devuelta a su sentido original de subida hacia la calle Méndez Núñez, van dibujando el estado definitivo en que quedará esta crucial arteria de la capital”.

El concejal añade que “estas dos últimas aperturas han permitido que se produzca un alivio en el tráfico y el tránsito interior en el barrio de El Toscal, a la misma vez que ya se prevé la puesta en funcionamiento de los nuevos contenedores soterrados desde el pasado mes de noviembre”.

Purificación Dávila, concejala de Centro-Ifara, afirma que “lo primero que tenemos es que agradecer a vecinas, vecinos, comerciantes y centros educativos su paciencia por unas obras que siempre se sufren, pero que se disfrutarán plenamente por residentes y visitantes cuando estén concluidas” y resalta que “precisamente, por eso ponemos en valor la constante comunicación que hemos llevado a cabo desde la oficina del distrito para resolver, en la medida de nuestras posibilidades, las dudas, al tiempo que hemos pretendido siempre minimizar los efectos tanto para vecinos, como para comercios y colegios”.

Para concluir, el concejal de Obras declara que “tal y como trasladamos en junio del 2024, duplicar la ejecución de la obra actuando en dos fases a la vez ha permitido mejorar el ritmo de esta ejecución, cuyo objetivo era terminar los trabajos hasta la calle San Francisco Javier antes de finalizar el año, que se ha logrado”.

Rivero argumenta que “este impulso nos ha permitido continuar hasta la calle San Vicente Ferrer dentro de la ejecución de las fases 3 y 4, sin modificar la estimación comunicada a vecinos y comerciantes en abril del 2024 sobre la estimación de 12 meses de retraso previsto sobre el plazo inicial de la obra”.