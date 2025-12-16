Tenerife Gastro Navidad Market Fest: horarios, fechas, conciertos y planes para disfrutar en familia

Una nueva edición del Gastro Navidad Market Fest, ha llegado a Santa Cruz de Tenerife. La Plaza de España acoge durante las fechas navideñas puestos gastronómicos gestionados por empresas locales, apostando por la cocina tradicional canaria, y favoreciendo la economía local. Además de actividades para toda la familia y conciertos con artistas de diferentes estilos. Todo esto garantizando implementado prácticas sostenibles en cada aspecto del festival.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, explicó que “el Ayuntamiento siempre ha apoyado este evento que, desde su primera edición, ha mejorado mucho y se ha consolidado en la capital”. Además, recordó que “la Navidad en Santa Cruz cuenta con más de un centenar de actos repartidos por distintos puntos del municipio” y que “con Gastro Navidad Market elevamos la celebración de estas fiestas en nuestro municipio, al que invito a todos a visitar”.

Conciertos gratuitos

La entrada al mercadillo es gratuita y con ellas se podrán disfrutar de conciertos de artistas nacionales e internacionales.

Despistaos - sábado 20 de diciembre.

- sábado 20 de diciembre. Fran Perea - sábado 27 de diciembre.

- sábado 27 de diciembre. Maldita Nerea - sábado 3 de enero.

Además del concierto de Leoni Torres, que estaba previsto para el pasado fin de semana, pero que no puedo celebrarse por la borrasca Emilia.

Gastronomía

Tenerife Gastro Navidad Market Fest refuerza este año su propuesta gastronómica con un programa que combina tradición, creatividad y planes en familia. Entre las actividades más destacadas se encuentra propuestas pensadas para acercar al público a los sabores de las islas como Gustostito – Mojos, un taller familiar donde descubrimos y elaboramos mojos tradicionales; Engofiados – Gofios, una experiencia inmersiva en torno al gofio canario y su riqueza culinaria; y Lactium – Quesos & Chocolate, donde combinamos la degustación de quesos canarios con chocolate artesano en un maridaje único.

Además de un showcooking a cargo de la chef Diana Marcelino, que pone en valor el producto local y las razas autóctonas canarias fusionando la tradición y la innovación.

Fechas y horarios

El Gastro Navidad Market Fest se inauguró el pasado 13 de diciembre de 2025 y estará abierto hasta el 6 de enero de 2026, con el objetivo de convertirse en el epicentro de la Navidad en la capital tinerfeña. El recinto abrirá todos los días a las 17:00 horas.

Con esta sexta edición, el mercadillo pretende igualar el éxito del año anterior, cuando Tenerife Gastro Navidad Market Fest registró un gran impacto económico recaudando 14,5 millones de euros y congregando a más de 100.000 personas, entre turistas y residentes. Se pretende que todo el mundo acuda a disfrutar del mercadillo navideño y se recuerde como un gran evento que se pueda seguir repitiendo cada año.