Santa Cruz inicia la urbanización de suelo municipal vacío en La Monja

La urbanización de 4.500 metros cuadrados de suelo municipal vacío en Barranco Grande, en la zona de La Monja, ha comenzado. Así lo anunció el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, durante una reunión que mantuvo esta semana con los vecinos de la zona, para explicarles las posibilidades dotacionales que tienen esos terrenos una vez que finalicen las obras. Precisamente, serán los vecinos los que decidirán el uso futuro de dicho suelo, en el que está prevista la creación de aparcamientos y espacios de encuentro ciudadano.

Los trabajos de urbanización, en los que el Ayuntamiento invertirá más de medio millón de euros, consisten, fundamentalmente, en la instalación de suministros públicos, como alcantarillado, recogida de pluviales y abastecimiento de agua potable. La previsión es que las obras concluyan entre mayo y junio del próximo año.

Con respecto al uso de los terrenos, una vez concluya la urbanización, el edil de Infraestructuras y responsable del Distrito Suroeste, el nacionalista Javier Rivero, señala que «una de las posibilidades es destinarlos a estacionamientos, creando unas 70 plazas». «En base a ese espacio se puede plantear, en todo caso, hacer una zona infantil, puesto que ambas cosas serían permitidas como un uso provisional en la parcela central, pero teniendo claro que, lógicamente, obligará a quitar estacionamientos».

Vivienda

Además de esto, y de cara a la tramitación del nuevo Plan General (PGO), aclaró el edil, se mantendrá el compromiso del Ayuntamiento de proponer que esta parcela central pase de residencial a dotacional y «asegurar así que no se pueda construir vivienda». El concejal explicó que se mantendrá como residencial la otra parcela, en forma de L, que linda con las otras edificaciones, y que podría acoger unas 35 viviendas, «pero en otro régimen que no sea alquiler social». n