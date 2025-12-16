Santa Cruz 'corta' su árbol de Navidad y retira su gran bola por los efectos de la borrasca Emilia

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 'cortará' su gran árbol de Navidad, situado en el conocido como charco de la plaza de España, y retirará la gigantesca bola navideña ubicada en la calle Valentín Sanz debido a los desperfectos ocasionados por el paso de la borrasca Emilia.

Desde el Consistorio se indica que de las casi 200 incidencias registradas durante el pasado fin de semana en el municipio chicharrero, algunas afectaron a la iluminación navideña. Entre los elementos más afectados se encuentra el árbol del lago de la plaza de España, que sufrió daños en la parte inferior. Aunque en un primer momento se barajó su traslado, finalmente los técnicos de Servicios Públicos han decidido dejarlo en el mismo lugar pero eliminando la parte afectada para garantizar la seguridad. El tamaño del árbol se reducirá en unos siete metros, aproximadamente.

Otro de los elementos navideños afectados fue la bola navideña de 10x10 metros situada en la calle Valentín Sanz, que será retirada porque ha sufrido daños estructurales provocados por el viento y la lluvia, según informa el Ayuntamiento.

Reapertura de los parques

Por otro lado, el alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, y el edil de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, anuncian la reapertura de todos los parques y zonas verdes que fueron cerrados de manera preventiva ante el paso de la borrasca Emilia. Bermúdez comenta que ya han finalizados los trabajos de revisión e inspección técnica, limpieza y acondicionamiento de estos espacios, para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Entre los espacios reabiertos se encuentran las plazas de San Francisco y del Príncipe, y los parques García Sanabria, Leoncio Oramas, Secundino Delgado, La Estrella, Manuel Castañeda, El Timple, Las Mesas, Chimisay, La Granja, Don Quijote, Las Indias y Hupalupa.

Daños en la estructura de los árboles

Por su parte, Carlos Tarife informa de qu, desde el viernes 12 al lunes 15 de diciembre, el paso de la borrasca Emilia provocó daños en la estructura de 43 árboles en la ciudad: 17 estuvieron afectados por caída de ramas y 26 por colapso de cuello o raíz, de los cuales nueve se registraron en el jardín botánico Palmetum.

"La prioridad del Ayuntamiento ha sido garantizar la seguridad de la ciudadanía y actuar con rapidez ante los efectos del episodio meteorológico adverso. La respuesta ha sido coordinada y eficaz, lo que nos permite avanzar en la recuperación de la normalidad, incluida la reorganización de algunos elementos de la decoración navideña que se han visto afectados", manifiesta el alcalde.

El concejal de Servicios Públicos añade que se han llevado a cabo labores de inspección exhaustivas del arbolado, retirada de ramas y elementos desplazados por el viento, así como tareas de limpieza general. "Una vez comprobado que no existía riesgo para los usuarios, se ha procedido a la reapertura progresiva de todos los espacios verdes".