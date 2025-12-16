El primer muelle flotante de Canarias sacará grandes barcos del agua en menos de dos horas para repararlos

El primer muelle flotante de Canarias, que se instalará en el Dique del Este del Puerto de Santa Cruz de Tenerife a principios del próximo año, permitirá reparar grandes barcos en seco, fuera del agua, procediendo a su elevación «en menos de 120 minutos». Así lo destacaron ayer los responsables del astillero Tenerife Shipyards, perteneciente al Grupo Hidramar, durante la presentación oficial de esta imponente infraestructura, que medirá 240 metros y tendrá capacidad para elevar un máximo de 22.000 toneladas. Aseguraron que se trata de un proyecto estratégico para Santa Cruz, para la Isla y para toda Canarias, que revolucionará las reparaciones navales en el Archipiélago y que generará empleo, economía e innovación.

Recordaron que este dique flotante, denominado Hidramar Ultra 22000, se construye en el astillero chino Huarun Dadong Dockyard, en Shanghái. Informaron de que los trabajos, que comenzaron hace unos 15 meses, prácticamente han finalizado, por lo que se prevé que la entrega del dique se produzca a finales de enero, momento en el que se iniciará su traslado hacia el Puerto chicharrero, con el objetivo de que llegue en el segundo trimestre de 2026.

Desde Shipyards se apuntó que se trata de un muelle flotante de última generación, «diferente a todo lo que existe actualmente en el mercado nacional e internacional» en cuanto a reparación naval. Hasta ahora en Canarias sólo se pueden reparar los barcos «a flote», es decir, en el agua, y, además, de un determinado tamaño. Con este dique, y según lo aseguró el astillero Shipyards, no sólo se podrán mantener, revisar y reparar buques de grandes dimensiones, sino que estos trabajos se podrán realizar fuera del agua, «en seco».

Mercado

En la actualidad, Canarias no tiene suficiente capacidad de varada para los barcos de grandes dimensiones, por lo que sólo se pueden reparar buques de hasta unos 175 metros de eslora. Con el muelle flotante se pretende atender barcos de hasta 230 metros de eslora y con una manga de 32 metros. «En todo el mundo existen unos 8.500 buques operativos que encajan en este rango, entre 175 y 230 metros de eslora. Y, además, se están construyendo otros 1.700 más, por lo que existe un mercado importante».

Presentación del dique flotante. / Andrés Gutiérrez

Empleo

Shipyards resaltó que el dique flotante posiciona a Tenerife como referente técnico en eficiencia energética naval, generando empleo cualificado, reforzando servicios e industria, y contribuyendo a la formación y retención del talento local. Asimismo, aseguró que esta plataforma ha sido concebida para operar bajo altos estándares de seguridad, calidad y fiabilidad, en línea con los requisitos del entorno portuario europeo.

Ruido y polvo

«Se podrán realizar reparaciones rápidas, eficientes y seguras, con mínimo impacto operativo y ambiental». Sobre la prevención ambiental, el astillero afirmó que se llevarán a cabo controles continuos y la monitorización en tiempo real de ruido y polvo. Destacó que el diseño del dique está orientado a evitar vertidos.

Detalles

Shipyards detalló que para la construcción del muelle flotante se han empleado 11.000 toneladas de acero y más de 10.000 metros de cable. Para su puesta en marcha se han realizado, hasta el momento, 2.800 inspecciones.