El PIT de Tenerife abre sus puertas este viernes con entradas generales a 10 euros

El parque infantil estará abierto hasta el 5 de enero con atracciones y actividades para toda la familia

Una edición anterior del PIT.

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

El Recinto Ferial de Tenerife acoge desde este viernes el PIT (Parque Infantil de Tenerife) 2025, que permanecerá abierto hasta el próximo 5 de enero.

El vicepresidente de Recinto Ferial, Manuel Fernández, adelanta que "esta iniciativa se consolida como una completa propuesta de ocio y entretenimiento para toda la familia", que se desarrollará bajo la temática 'Ice PIT'.

El PIT se organiza en toda la superficie del Recinto Ferial de Tenerife, ocupando las dos plantas y la terraza con más de 18.000 metros cuadrados y más de 250 personas están implicadas en la organización.

Atracciones y actividades

El Cabildo detalla que el PIT 2025 se consolida como un espacio multidisciplinar donde niños, niñas y jóvenes, acompañados de sus familias, podrán disfrutar de atracciones y actividades lúdicas, educativas y deportivas.

La programación incluye zonas de juegos hinchables, áreas deportivas, talleres creativos, espacios tecnológicos interactivos y espectáculo en vivo, con supervisión de personal cualificado para garantizar la seguridad de todos los visitantes.

El parque cuenta con una pista de hielo, que este año cumple diez años, y que permitirá a los visitantes iniciarse o perfeccionar sus habilidades en el patinaje sobre hielo.

La instalación estará equipada con todo lo necesario y contará con monitores especializados para asegurar una experiencia segura y divertida.

Horario

La inauguración será este viernes a las 15:00 horas y el horario habitual será de 10:00 a 20:00 horas, salvo 24 y 31 de diciembre, de 10:00 a 15:00 horas, el 25 de diciembre, de 15:00 a 20:00 horas, el 1 de enero, de 15:00 a 20:00 horas, y el 5 de enero, de 10:00 a 15:00 horas.

La entrada general costará 10 euros, salvo en el 'Ice Day' de este viernes (7 euros); las familias numerosas abonarán cinco euros mientras y habrá acceso gratuito para menores de 3 años, mayores de 65 y personas con discapacidad.

