El PIT de Tenerife abre sus puertas este viernes con entradas generales a 10 euros
El parque infantil estará abierto hasta el 5 de enero con atracciones y actividades para toda la familia
El Recinto Ferial de Tenerife acoge desde este viernes el PIT (Parque Infantil de Tenerife) 2025, que permanecerá abierto hasta el próximo 5 de enero.
El vicepresidente de Recinto Ferial, Manuel Fernández, adelanta que "esta iniciativa se consolida como una completa propuesta de ocio y entretenimiento para toda la familia", que se desarrollará bajo la temática 'Ice PIT'.
El PIT se organiza en toda la superficie del Recinto Ferial de Tenerife, ocupando las dos plantas y la terraza con más de 18.000 metros cuadrados y más de 250 personas están implicadas en la organización.
Atracciones y actividades
El Cabildo detalla que el PIT 2025 se consolida como un espacio multidisciplinar donde niños, niñas y jóvenes, acompañados de sus familias, podrán disfrutar de atracciones y actividades lúdicas, educativas y deportivas.
La programación incluye zonas de juegos hinchables, áreas deportivas, talleres creativos, espacios tecnológicos interactivos y espectáculo en vivo, con supervisión de personal cualificado para garantizar la seguridad de todos los visitantes.
El parque cuenta con una pista de hielo, que este año cumple diez años, y que permitirá a los visitantes iniciarse o perfeccionar sus habilidades en el patinaje sobre hielo.
La instalación estará equipada con todo lo necesario y contará con monitores especializados para asegurar una experiencia segura y divertida.
Horario
La inauguración será este viernes a las 15:00 horas y el horario habitual será de 10:00 a 20:00 horas, salvo 24 y 31 de diciembre, de 10:00 a 15:00 horas, el 25 de diciembre, de 15:00 a 20:00 horas, el 1 de enero, de 15:00 a 20:00 horas, y el 5 de enero, de 10:00 a 15:00 horas.
La entrada general costará 10 euros, salvo en el 'Ice Day' de este viernes (7 euros); las familias numerosas abonarán cinco euros mientras y habrá acceso gratuito para menores de 3 años, mayores de 65 y personas con discapacidad.
- Urbanismo busca a los 434 dueños extranjeros del hotel abandonado en Añaza
- Futuro incierto para inquilinos de las 358 viviendas de Añaza
- El Puerto de Santa Cruz devuelve a la ciudad suelo como para hacer siete Heliodoro más
- Vivienda asegura que ninguna familia vulnerable se quedará en la calle
- Expropiación de 12.202 metros cuadrados por la carretera Ofra-El Chorrillo
- José Miguel Molowny, el padre del Olympo
- Ahora sí y tras el paso de la borrasca Emilia, abre el mercadillo navideño de Santa Cruz: gastronomía, talleres y conciertos gratuitos en la plaza de España
- La mejora de la calle La Rosa cuesta 1,3 millones más por los imprevistos