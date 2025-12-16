Expropiación de 12.202 metros cuadrados por la carretera Ofra-El Chorrillo

El Gobierno de Canarias expropiará más de 12.202 metros cuadrados, superficie equivalente a unos dos campos de fútbol, para finalizar los tramos By C de la anhelada carretera Ofra-El Chorrillo, por la que Santa Cruz de Tenerife lleva esperando casi 30 años.

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad realizará expropiaciones tanto en la capital chicharrera ( 2.452 metros cuadrados) como en el municipio de La Laguna (9.751 metros cuadrados). Así se indica en el anuncio publicado ayer en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), con el que se somete a información pública, por un plazo de 20 días hábiles, el expediente de expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados con motivo de la ejecución del citado proyecto.

Entre los terrenos afectados, se encuentran propiedades de la Dirección General de Infraestructuras, de empresas y también de particulares. Algunas parcelas están clasificadas urbanísticamente como rústicas y otras como urbanas.

El Ejecutivo ya ha adjudicado las obras para finalizar dichos tramos, en las que se invertirán 6,5 millones de euros. Esta actuación conectará el barrio de Ofra con El Draguillo, atravesando la glorieta donde confluyen la avenida Príncipes de España y la carretera del Rosario, y finalizando en el enlace con la TF-2 (conexión entre la autopista del Sur y La Laguna).

A diferencia del tramo A, la ejecución de estos tramos será más sencilla, según fuentes del Gobierno de Canarias, «ya que la infraestructura principal, el puente sobre el Barranco del Muerto, está ya construida».

La construcción de la carretera Ofra-El Chorrillo se inició hace ya 28 años. Esta vía comienza en el barrio santacrucero de Ofra, a la altura de la glorieta donde confluyen la avenida Príncipes de España y la carretera del Rosario, y termina en el barrio de El Draguillo, a la altura del enlace con la carretera TF-2 (Añaza-La Laguna).