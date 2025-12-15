Santa Cruz abre una consulta pública para elaborar la ordenanza que restringirá el tráfico en el centro

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife abre este lunes, 15 de diciembre, una consulta pública para elaborar la ordenanza que regulará la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el centro de la ciudad, con la que se establecerán restricciones al tráfico. Y lo hace a pesar de que el propio alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, ha manifestado su rechazo a esta medida, impuesta, según sus palabras, por el Gobierno central del socialista Pedro Sánchez. Asimismo, el Consistorio chicharrero pone en marcha este proceso participativo para implantar la ZBE sólo unas semanas después de que el pleno se haya rebelado contra esta actuación, solicitando al Estado que elimine la obligación de establecer restricciones al tráfico.

Las contradicciones continúan con la resolución municipal que acompaña la apertura de la consulta pública para la ordenanza, en la que se establece la necesidad de implantar la ZBE en el centro de Santa Cruz, para reducir, fundamentalmente, la contaminación acústica y debido al elevado número de vehículos que circulan en este ámbito de la ciudad diariamente, una media de 35.000 coches. Precisamente, y según se indica en la citada resolución, con la ZBE, se persigue reducir en, al menos, un 30% los desplazamientos en vehículo privado durante el primer ciclo de aplicación y en un 40%, en el año 2030. Se pretende aumentar la proporción de desplazamientos en modos sostenibles (a pie, bicicleta y transporte público) hasta, al menos, un 60% del total de viajes realizados en la zona y se quiere alcanzar una reducción significativa de las emisiones de CO₂ y NOx generadas por el tráfico rodado en el centro urbano.

Contaminación acústica

Asimismo, se persigue disminuir el porcentaje de población expuesta a niveles de ruido superiores a los objetivos de calidad acústica. En este sentido, los resultados del Mapa Estratégico de Ruido y el Plan de Acción de Mejora del Ambiente Sonoro determinan que aproximadamente el 10% de la población del municipio está expuesta a niveles de ruido superiores a los objetivos de calidad acústica en horario diurno y el 15% durante la noche, con valores que superan los 65 dB(A) de día y los 55 dB(A) de noche. Las áreas más afectadas se localizan, precisamente, en el distrito Centro-Ifara, seguidos de los distritos Salud-La Salle y Ofra-Costa Sur.

La mejor alternativa

La resolución que acompaña la apertura de la consulta pública concluye, tras analizar varias alternativas, que la de aprobar una Ordenanza Municipal propia de Zona de Bajas Emisiones es la que mejor asegura el cumplimiento de los principios de buena regulación, la normativa estatal y autonómica en materia de calidad del aire y ruido, y los objetivos establecidos en los planes municipales. Los ciudadanos podrán participar en este consulta hasta el próximo 15 de enero de 2026, a través de la plataforma de Participación del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

