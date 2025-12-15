Una ruta por la Anaga más salvaje

Bosques de laurisilva, tabaibas o palmera canaria. Esta es una pequeña muestra de la extensa flora existente en el Parque Rural de Anaga, que da lugar a uno de los lugares más bellos de la isla de Tenerife. Caminar por este espacio, que atrae cada año a miles de turistas, es una de las mejores actividades que se pueden hacer los amantes de la naturaleza cuando el tiempo acompaña. Y no solo por lo impresionante del lugar, sino porque te dará la oportunidad de salir de la urbe para adentrarte en un mundo totalmente diferente.

Y más allá de su flora, pasear por Anaga es adentrarse en la historia de la isla en un espacio que combina formaciones geológicas, flora, fauna, cultura y tradiciones. De hecho, recorrer Anaga es muy fácil, ya que hay diferentes rutas para todos los niveles que te ayudarán a descubrir una cara diferente de la isla.

Pero si quieres salir de las rutas convenciones, te presentamos un diferente, para descubrir la Anaga salvaje. Esta propuesta de Capitán Anaga, te invita a pasar dos días en la montaña. Así que si eres un auténtico aventurero, seguro que te interesa.

La ruta

En concreto, la ruta propuesta se desarrollará los días 7 y 8 de febrero de 2026 y abarca Igueste, La Cancelilla, Cabeza de León, Roque Las Ánimas, Lomos de Las Bodegas. "Dos días caminando entre crestas, bosque antiguo, roca viva y silencio que sana", afirma la cuenta de Instagram.

Día 1

La ruta comenzará a las 08:30 horas en Igueste de San Andrés. Tras un recorrido por La Cancelilla se llega al Albergue Montes de Anaga, donde se pasará la noche. Serán 8 kilómetros con 900 metros de desnivel.

Semáforo de Igueste de San Andrés, en Santa Cruz. / E.D.

Día 2

El segundo día se sale del albergue y se pasa por Cabeza de León, Roque Las Ánimas y Lomos de Las Bodegas. Otros ocho kilómetros, aunque en este caso con 500 metros de desnivel y que terminarán frente al mar.

Toda una experiencia para los más aventureros.