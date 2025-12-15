Ahora sí y tras el paso de la borrasca Emilia, abre el mercadillo navideño de Santa Cruz: gastronomía, talleres y conciertos gratuitos en la plaza de España

El mercadillo navideño de Santa Cruz de Tenerife, ubicado en la plaza de España, ya ha abierto sus puertas, después de que la borrasca Emilia le impidiera hacerlo cuando estaba previsto, el viernes 12 de diciembre. De esta manera, y hasta el próximo 6 de enero, este peculiar recinto contará, en un mismo espacio, con oferta gastronómica, a través de trece casetas; con talleres infantiles y gastronómicos; con atracciones para los niños; con conciertos gratuitos, como los de Fran Perea y Maldita Nerea; y con diferentes actuaciones y actividades. El mercadillo estará abierto de domingo a jueves entre las 17:00 y las 23:00 horas, y los viernes y sábados, de 17:00 a 00:30 horas. La entrada será gratuita.

Así lo anunciaron este lunes, 15 de diciembre, el alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, y el responsable del denominado Tenerife Gastro Navidad Market Fest, José María de la Cova, quienes destacaron que el objetivo de esta iniciativa, que incluye más de 20 días de programación, es conectar generaciones, ofreciendo actividades, gastronomía, música, cultura y entretenimiento para toda la familia. El regidor chicharrero señaló que este mercadillo, que comenzó a celebrarse hace seis años, "ha mejorado con el paso del tiempo" y aseguró que no tiene nada que envidiar a los mercadillos navideños centroeuropeos.

Conciertos gratuitos

El cartel musical de este año incluye las actuaciones de Despistados, el sábado 20 de diciembre; Fran Perea, el sábado 27 de diciembre, y Maldita Nerea, el sábado 3 de enero. La actuación de Leoni Torres, prevista para el sábado 13 de diciembre, tuvo que suspenderse por el paso de la borrasca Emilia. Los conciertos se desarrollarán en torno a las nueve de la noche, aunque se informará con antelación sobre la hora exacta de los mismos a través de la web www.gastronavidad.es.

Gastronomía

Con respecto a la oferta gastronómica, el mercadillo cuenta con un total de trece casetas en las que se ofrecerán bebidas y comidas a precios asequibles. De la Cova resaltó que se promocionará el producto local en un ambiente "familiar, entretenido y saludable". Por su parte, el alcalde destacó que, en esta ocasión, para los puestos gastronómicos se han instalado pequeñas casetas, que "proporcionan un ambiente más navideño al recinto".

La programación ofrecerá talleres gastronómicos que se celebrarán los sábados por la mañana, que tendrán como protagonistas a diferentes productos, como el gofio, el chocolate, el queso, o los mojos tradicionales canarios.

Actividades

El Tenerife Gastro Navidad Market Fest contará también con actividades infantiles, espectáculos, degustaciones, talleres familiares y diversas atracciones de feria, como el Dragón. Asimismo, se celebrarán noches temáticas, como la del humor o la del karaoke.

Impacto

El director de Relaciones Institucionales de Turismo de Islas Canarias, Javier Prieto, informó de que el Tenerife Gastro Navidad Market Fest registró el año pasado un impacto económico superior a los 14,5 millones de euros y congregó a más de 100.000 personas, entre turistas y residentes, “unos datos que evidencian que estos eventos dinamizan el tejido empresarial y mejoran la experiencia del destino Islas Canarias”.