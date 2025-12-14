Santa Cruz levanta la suspensión de actividades al aire libre tras 180 incidencias de la borrasca Emilia

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha decretado a las 12:00 horas de este domingo, 14 de diciembre, la desactivación del Plan Municipal de Emergencias (PEMU) y el levantamiento de la suspensión de actividades organizadas por el municipio al aire libre previstas para hoy, domingo 14 de diciembre tras el paso de la borrasca Emilia.

Esta decisión se toma teniendo en cuenta la desactivación de los avisos por parte de la AEMET para la zona metropolitana a partir de las 12.00 horas.

De esta forma, desde la firma del decreto de desactivación del PEMU, se retoman las actividades en las instalaciones deportivas municipales al aire libre, así como todas las actividades organizadas o autorizadas por el Ayuntamiento de Santa Cruz en espacios públicos, excepto el Rastro, por motivos de horario.

El parque Sanabria sigue cerrado

Los equipos de Parques y Jardines continuarán hoy revisando el arbolado de las zonas verdes que fueron cerradas. A partir de las 12:00 horas se irán abriendo aquellas en los que esté todo asegurado.

El parque García Sanabria quedará cerrado hasta mañana porque requiere una revisión más profunda.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, valora el esfuerzo realizado por todos los servicios municipales durante la vigencia del PEMU. “Quiero agradecer la implicación de todas las áreas que han funcionado a pleno rendimiento durante la emergencia como Protección Civil, Policía Local, Bomberos, Servicios Públicos, la Unidad del Medio Natural, personal de los distritos, Servicios Sociales y cuántas áreas han estado la implicadas para que la incidencia de la borrasca fuera la menor posible”.

El trabajo realizado por todos los servicios antes y duraste el paso de la borrasca ha permitido que la situación de alerta se haya saldado en el municipio capitalino con escasas consecuencias. Desde el viernes se han registrado alrededor de 180 incidencias relacionadas la avería del alumbrado público e instalaciones semafóricas, pequeños desprendimientos sobre la calzada, desplazamiento de mobiliario urbano y caídas de ramas de árboles.