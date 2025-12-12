Santa Cruz de Tenerife activa cierres y refuerza la vigilancia ante la alerta por viento y fenómenos costeros

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha puesto en marcha un amplio dispositivo preventivo ante la declaración de alerta por viento y fenómenos costeros en el municipio. Como parte del Plan de Emergencias Municipal (PEMU), varios espacios públicos permanecerán cerrados este sábado para garantizar la seguridad ciudadana.

Entre los recintos clausurados se encuentran la Granja, el parque Don Quijote, el parque Las Indias y Hupalupa, además del entorno de la estructura navideña de la plaza de Candelaria, donde se revisarán y asegurarán todos los elementos decorativos ya instalados.

La alerta por mar de fondo obliga también al cierre de Los Charcos de Valleseco y El Bloque, zonas donde se prevén olas que podrían superar los cuatro metros, según la Aemet. Asimismo, se reforzará la vigilancia en toda la franja litoral del municipio.

En cuanto al macizo de Anaga, el Consistorio centrará esfuerzos en áreas de riesgo por posibles escorrentías, barrancos y pasos naturales de agua, velando además por el cumplimiento de las restricciones establecidas por el Cabildo de Tenerife para los espacios naturales protegidos.

El Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (CETRA-Cecopal) incrementará el número de operadores para gestionar de forma ágil cualquier incidencia. De igual manera, la Sala de Control de Tráfico reforzará su personal y contará con un retén especial para atender problemas relacionados con la señalización vial y el funcionamiento de los semáforos.

Como es habitual en episodios de meteorología adversa, el Ayuntamiento recomienda a la población seguir únicamente fuentes oficiales, extremar las precauciones y evitar desplazamientos innecesarios mientras se desarrollen los fenómenos previstos.