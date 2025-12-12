El mayor presupuesto de Santa Cruz da menos dinero a obras y viviendas

El Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó ayer el presupuesto municipal para el ejercicio 2026, por un importe de 381,2 millones de euros. Dos premisas caracterizan las cuentas, según destacó el alcalde, José Manuel Bermúdez: se trata del más elevado en la historia de la ciudad y aumenta sin tocar la presión fiscal.

Frente a los parabienes entonados desde el equipo de gobierno, llegaron los reproches desde la oposición, que rebajan la visión idílica con la que defendió la previsión económica el concejal nacionalista y responsable de Hacienda, José Alberto Díaz-Estébanez.

Los portavoces del PSOE, Patricia Hernández, y de Vox, Alejandro Gómez, advirtieron de que el mayor presupuesto de la historia de Santa Cruz reduce un 34% la asignación destinada a infraestructuras de la capital, seguida de Vivienda y Urbanismo, que sufren una merma del 29,5%, mientras que comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas también registran un tijeretazo del 26,3% respecto al año anterior. Las cifras corresponden a la política de gasto, es decir, a cuánto se invierte en infraestructuras o vivienda y no al presupuesto de cada concejalía, al tratarse de inversiones transversales.

Bermúdez destacó que «el presupuesto aprobado da continuidad a la estrategia que nos ha permitido mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, reforzar la actividad económica y avanzar hacia una Santa Cruz más dinámica y cohesionada». Precisó que las cuentas «mantienen un equilibrio esencial entre inversión y política social, fortalecen los servicios públicos fundamentales y amplían el escudo social para que nadie quede atrás».

El concejal de Hacienda, José Alberto Díaz-Estébanez, subrayó que el próximo año se superarán por primera vez los 100 millones de euros en inversiones activadas, y añadió que uno de los pilares del presupuesto es blindar la prestación de los servicios municipales esenciales, como limpieza, mantenimiento urbano, alumbrado, parques y caminos.

También destacó que Santa Cruz mantiene el mayor catálogo de ayudas sociales de los 88 municipios de Canarias. Entre las inversiones relevantes citó 2,5 millones para el mantenimiento y mejora de los colegios públicos, además de actuaciones en el litoral. El objetivo, dijo, es «seguir cuidando a las personas, mejorar los servicios y preparar a Santa Cruz para los retos de futuro».

Junto a los nacionalistas intervino el portavoz del PP, Carlos Tarife, quien por momentos pareció ejercer de traductor del concejal de Hacienda y que, lejos de entrar en el fondo del debate presupuestario, dirigió sus ataques a la portavoz del PSOE. Tarife defendió la gestión municipal en materia de empleo, destacando que Santa Cruz registra «cifras históricas de desempleo a la baja» y un crecimiento récord de trabajadores autónomos.

Sin embargo, responsabilizó a las políticas del Gobierno de España de dificultar la economía familiar: «Cualquier persona entra hoy con 50 euros al supermercado y sabe cómo sale». En el plano presupuestario, acusó al PSOE de votar contra unas cuentas que, dijo, permitirán más limpieza, más seguridad y un incremento del personal municipal. «Tendrán que explicar en cada barrio que votaron contra más policías locales y contra un plan de inversiones de 140 millones de euros en cinco años».

Tarife se mostró especialmente ofuscado por unas declaraciones de la portavoz socialista, Patricia Hernández, en las que, según él, calificó de «sinvergüenza» a él y al portavoz de CC. El asunto surgió en la comisión de control, donde la líder del PSOE pidió perdón, pero en el pleno de los presupuestos retiró sus disculpas.

La oposición dijo no

La portavoz socialista denunció que «el presupuesto destina cero euros a la construcción de nueva vivienda pública», algo que calificó de «escandaloso» dada la gravedad del problema habitacional en Santa Cruz. Aseguró que las cuentas solo contemplan partidas para comprar suelo debido a que la capital no tiene aprobado su PGO, y citó varios proyectos que aparecen cada año sin ejecutarse, acumulando retrasos desde 2021, como el espacio lúdico-deportivo Juan XXIII o las instalaciones de La Cuesta Piedra.

Criticó también la evolución del área de Bienestar Social, alertando de que las cifras «no se corresponden con las necesidades reales» y que la subida del capítulo 1 apenas alcanza el 0,7%. Cargó las tintas al advertir que el Ayuntamiento gastará 2,9 millones de euros en publicidad y propaganda, sumando las partidas del propio Consistorio, la Sociedad de Desarrollo, Cultura y Fiestas. «Se multiplica por tres el gasto de 2022», reprochó.

El portavoz de Vox, Alejandro Gómez, recriminó que el Ayuntamiento prevea obtener 11,3 millones de euros mediante reintegros, multas y recargos. A su juicio, el presupuesto evidencia «una desconexión total con las necesidades reales de los vecinos». El edil incluso propuso «cambiar de canal», un comentario que terminó por acaparar las réplicas del grupo de gobierno.