El espigón del olvido

La inquietud del pueblo de San Andrés por el futuro incierto de la antigua Cofradía de Pescadores y del entorno del dique —convertido en una zona de baño a medio camino entre el pueblo y la playa— centra la preocupación del concejal socialista Florentino Guzmán Plasencia, quien fue responsable de Anaga durante los trece meses de Patricia Hernández como alcaldesa.

En la comisión de control celebrada el jueves, Plasencia advirtió de que el asunto trasciende la burocracia: «Es identidad, memoria y modelo de ciudad».

Uno de los informes elaborados desde el distrito de Anaga, dirigido por la nacionalista Gladis de León, detalla el estado de abandono considerable que provoca problemas de inseguridad para bañistas, viandantes, trabajadores y propietarios de embarcaciones del pueblo. Entre las anomalías que el distrito comunica al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico —al que considera competente— figuran el vallado perimetral en muy mal estado y caído en algunas zonas, la «gran cantidad de suciedad» y el deterioro de la grúa del muelle, desde la que algunos bañistas se lanzan pese al riesgo. También se reportan vertidos de aceite de barcos y cristales y puertas rotas en el edificio de la cofradía, afectando incluso al cuadro eléctrico.

El edil recordó que la situación no es fruto de un accidente, sino de años de advertencias, compromisos incumplidos y parches. En 2017, el Ayuntamiento promovió que el Gobierno de Canarias iniciara el expediente para declarar el espigón como refugio pesquero. Un año después, el Consistorio aprobó subvenciones por 60.000 euros para compensar las pérdidas derivadas de la incertidumbre jurídica del inmueble, construido décadas atrás en zona de servidumbre. Urbanismo admitía entonces que el edificio operaba en un limbo legal que impedía otorgar licencias.

En julio de 2025, el Gobierno de Canarias publicó la disolución de la Cofradía de Pescadores de San Andrés por falta de miembros y problemas internos. La decisión fue recibida como un «golpe a la identidad pesquera» por colectivos como la Asociación El Pescador, que denuncian la lenta desaparición de un oficio que definió al pueblo y que hoy apenas mantienen ocho pescadores profesionales.

Para Guzmán Plasencia, la secuencia es clara: «Las administraciones reconocieron el valor del espigón y la cofradía, prometieron soluciones jurídicas y anunciaron proyectos para reforzar el sector. El resultado es una cofradía disuelta, un inmueble sin encaje legal y una identidad pesquera dañada». Por ello exige respuestas documentadas sobre la situación jurídica del espigón.

Preocupación compartida

El concejal insistió en conocer el estado físico del espigón, su seguridad estructural y el plan —si lo hubiera— para su futuro uso. Colectivos vecinales han propuesto convertir el espacio en un centro dedicado a la pesca tradicional, que preserve la memoria del barrio y genere actividad vinculada al mar, pero denuncian que no han sido convocados a ningún proceso de participación. «San Andrés no puede ser solo un decorado junto a Las Teresitas», concluyó Guzmán Plasencia.

«El espigón es el símbolo de cómo una ciudad puede abandonar sus raíces: décadas de alegalidad, compromisos sin cumplir y la desaparición de una institución que definió al barrio. Lo que pedimos no es nostalgia: es seguridad jurídica, transparencia y un proyecto real decidido con el barrio, no a sus espaldas».

Gladis de León, concejala de Anaga, recuerda que «el Ayuntamiento de Santa Cruz nunca ha sido responsable de la Cofradía de Pescadores de San Andrés». Añade que la concesión de la playa de Las Teresitas, otorgada en 1966 por el Ministerio al Ayuntamiento, contemplaba únicamente los diques, la lámina de agua, la línea de costa, la arena y su muro de contención.

El 19 de marzo de 2005, la Viceconsejería de Pesca del Gobierno de Canarias autorizó a la cofradía la apertura y funcionamiento de la lonja para la primera venta de productos, situada en la zona de servicio del puerto de Santa Cruz de Tenerife. De León insiste en que «el dique donde se encuentra la edificación de la cofradía estuvo dentro del ámbito de la Autoridad Portuaria hasta su desafectación, pasando luego a titularidad del Ministerio para la Transición Ecológica». Tras señalar que se han tomado medidas puntuales para evitar accidentes, reclama una solución definitiva.

Adiós a la Cofradía, sin relevo generacional

La Cofradía de Pescadores de San Andrés, de obligada referencia en el pueblo de San Andrés, fue disuelta oficialmente por el Gobierno de Canarias al inicio de este verano al constatarse la imposibilidad material de continuar con su actividad. Era el pulmón no solo de primer punto de venta de pescado sino hasta por la oferta gastronómica de su restaurante que daba vida a la zona del espigón, a mitad de camino entre el pueblo y la playa de Las Teresitas.

Según la Orden publicada en el Boletín Oficial de Canarias, la entidad quedó disuelta y se inició el proceso de liquidación supervisado por la administración autonómica tras comprobarse la falta de pescadores necesarios para su funcionamiento y la dimisión de la mayor parte de sus órganos de gobierno.

La decisión se produce en un contexto de progresiva caída de la actividad pesquera tradicional en la zona, con un número reducido de cofrades —por debajo del mínimo legal exigido— y una evidente pérdida de dinamismo económico y social en torno al oficio marítimo. La cofradía, que llevaba décadas vinculada a la vida de San Andrés, se vio lastrada por la disminución de pescadores.

El cierre de esta entidad suscitó preocupación entre vecinos y colectivos vinculados al sector, que consideran que la desaparición de la cofradía es un golpe a la identidad pesquera y cultural.