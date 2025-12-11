Santa Cruz obligada a devolver 3,6 millones a Europa por uso indebido

El interventor del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife bloqueó las aspiraciones del concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, de costear a la empresa Valoriza los nuevos contenedores marrones con fondos europeos para implantar la recogida de residuos orgánicos, además de comprar dos camiones eléctricos para cubrir el servicio. El informe negativo y la decisión del alcalde de no levantar el reparo obligaron a renunciar expresamente a la subvención destinada a mejorar la recogida de residuos en la capital.

Tres años de gestiones en vano

La búsqueda de financiación para implantar el quinto contenedor y adquirir dos vehículos comenzó hace tres años, con la mediación de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, que aprobó una subvención de 3.638.376 euros, de los que Santa Cruz ha recibido la mitad y que tendrá que reintegrar con intereses.

El revés sale a la luz en el pleno

El contratiempo de Servicios Públicos quedó al descubierto en la sesión de control de este jueves, cuando la socialista Patricia Hernández preguntó a Tarife por la ejecución del proyecto financiado con fondos Next Generation, concedidos en 2023.

La defensa de Tarife

Tarife defendió que la subvención se ajustaba a las bases reguladoras, orientadas a la implantación de nuevas recogidas separadas de biorresiduos. Explicó que, bajo ese marco legal, se planteó modificar el contrato con Valoriza, remitiendo la propuesta a la Consejería correspondiente.

El reparo técnico

Sin embargo, el interventor concluyó que no concurren causas sobrevenidas que permitan modificar el contrato. Los servicios de fiscalización económica también rechazan que el Ayuntamiento compre contenedores “inteligentes” y dos camiones para una empresa concesionaria, al corresponderle a esta la dotación del servicio. Además, no existe un concurso público para su adquisición, por lo que no se cumplirían los plazos de la subvención.

Devolver fondos y asumir el coste

El resultado: Santa Cruz deberá devolver la ayuda europea y afrontar con recursos propios la compra de los nuevos contenedores marrones.