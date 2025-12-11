Santa Cruz obligada a devolver 3,6 millones a Europa por uso indebido
El interventor repara la intención de Tarife de pagar los nuevos contenedores y dos camiones a la empresa que recoge la basura sin un concurso previo
El interventor del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife bloqueó las aspiraciones del concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, de costear a la empresa Valoriza los nuevos contenedores marrones con fondos europeos para implantar la recogida de residuos orgánicos, además de comprar dos camiones eléctricos para cubrir el servicio. El informe negativo y la decisión del alcalde de no levantar el reparo obligaron a renunciar expresamente a la subvención destinada a mejorar la recogida de residuos en la capital.
Tres años de gestiones en vano
La búsqueda de financiación para implantar el quinto contenedor y adquirir dos vehículos comenzó hace tres años, con la mediación de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, que aprobó una subvención de 3.638.376 euros, de los que Santa Cruz ha recibido la mitad y que tendrá que reintegrar con intereses.
El revés sale a la luz en el pleno
El contratiempo de Servicios Públicos quedó al descubierto en la sesión de control de este jueves, cuando la socialista Patricia Hernández preguntó a Tarife por la ejecución del proyecto financiado con fondos Next Generation, concedidos en 2023.
La defensa de Tarife
Tarife defendió que la subvención se ajustaba a las bases reguladoras, orientadas a la implantación de nuevas recogidas separadas de biorresiduos. Explicó que, bajo ese marco legal, se planteó modificar el contrato con Valoriza, remitiendo la propuesta a la Consejería correspondiente.
El reparo técnico
Sin embargo, el interventor concluyó que no concurren causas sobrevenidas que permitan modificar el contrato. Los servicios de fiscalización económica también rechazan que el Ayuntamiento compre contenedores “inteligentes” y dos camiones para una empresa concesionaria, al corresponderle a esta la dotación del servicio. Además, no existe un concurso público para su adquisición, por lo que no se cumplirían los plazos de la subvención.
Devolver fondos y asumir el coste
El resultado: Santa Cruz deberá devolver la ayuda europea y afrontar con recursos propios la compra de los nuevos contenedores marrones.
De los 44 gararajes de El Tablero a acosos laborales en el IMAS
Las 44 viviendas de El Tablero. La portavoz socialista, Patricia Hernández, obtuvo el compromiso de la concejala de Viviendas Municipales, Belén Mesa, de que los garajes de las 44 viviendas sociales de El Tablero se destinarán a sus inquilinos. Tras los reproches sobre las reuniones mantenidas con los residentes, Mesa aseguró que ya trabaja en las bases para ofertar las plazas y recordó que cada garaje deberá asignarse junto a su trastero, ya que para acceder a este es necesario mover el vehículo.
Doce casos de acoso laboral en el IMAS. La portavoz socialista, Patricia Hernández, acusó a la concejala de Recursos Humanos, Purificación Dávila, de no actuar pese al malestar de una docena de empleados del IMAS que denuncian insultos, injerencias y trato vejatorio por parte de responsables del área. Según Hernández, la presión responde a que no elaboran informes acordes a intereses políticos. Dávila lo negó y aseguró que esos trabajadores no han querido presentar denuncia ni acudir a mediación.
Actuación de Urbanismo en el hotel abandonado. Junto a las intervenciones, las respuestas escritas. En una, Urbanismo detalla las actuaciones realizadas sobre la seguridad del edificio abandonado en Añaza, donde murió una niña de 12 años. En 2015 se abrió expediente y se ordenaron medidas de protección –vallas y carteles de advertencia–. Ante el incumplimiento de la propiedad, el Ayuntamiento ejecutó las obras de forma subsidiaria en 2019, para continuar planificando la expropiación y su demolición.
