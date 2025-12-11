El Cabildo aporta ahora seis millones para viviendas en Santa Cruz y dejan fuera las 88 casas de la avenida Los Príncipes

La concejala de Viviendas Municipales de Santa Cruz de Tenerife, Belén Mesa, expuso la modificación del convenio suscrito con el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), que inicialmente contemplaba la construcción de 226 viviendas en Cuevas Blancas, 37 en María Jiménez y 88 en la avenida de Los Príncipes.

Un presupuesto de 25 millones que cambia de manos

A preguntas de la edil socialista Patricia Hernández, Mesa confirmó que el convenio cuenta con un presupuesto de 25 millones de euros. En el planteamiento original, la financiación procedía íntegramente del Icavi, mientras que el Ayuntamiento aportaba el suelo y asumía la gestión.

El Cabildo entra en el proyecto

El escenario cambia ahora: el Cabildo aporta seis millones, la inversión se concentra únicamente en Cuevas Blancas y María Jiménez, y el Ayuntamiento cede la titularidad de la promoción al Icavi.

Críticas del PSOE

Hernández criticó que, pese a entrar más administraciones en el convenio, se reduzca el número de viviendas, y reclamó que la participación del Cabildo suponga un incremento en las promociones previstas.

Respuesta del área de Vivienda

Belén Mesa respondió que Santa Cruz no renuncia a construir vivienda pública y que el Ayuntamiento está pendiente de que avancen otros programas en coordinación con el Gobierno central.