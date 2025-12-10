Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Santa Cruz abre la inscripción para los concursos de coches, carrozas y disfraces del Carnaval 2026

El plazo para participar en los certámenes de vehículos engalanados y carrozas finaliza el 13 de enero, mientras que el de disfraces se prolonga hasta el 27 de enero

Una de las carrozas que participó en la Cabalgata anunciadora del Carnaval 2026.

Una de las carrozas que participó en la Cabalgata anunciadora del Carnaval 2026. / Arturo Jiménez

Humberto Gonar

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento capitalino, a través de la Entidad Pública Empresarial Fiestas de Santa Cruz, ha abierto el periodo de inscripción para los concursos de coches engalanados y carrozas del Carnaval 2026, certámenes que tendrán lugar el viernes 13 de febrero durante la Cabalgata anunciadora. Las personas y entidades interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el 13 de enero.

Concurso de disfraces

También se encuentra abierto el plazo de inscripción para el concurso de disfraces, en sus modalidades infantil y adulta, cuyo periodo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 27 de enero. Los interesados deberán tramitar su participación a través de la sede electrónica municipal, mediante el modelo normalizado y con la documentación correspondiente.

Presentación de solicitudes

En el caso de carrozas y coches engalanados, las empresas deberán presentar obligatoriamente sus solicitudes por sede electrónica, mientras que personas físicas y autónomos podrán optar por la vía telemática o por el registro físico de la organización.

Noticias relacionadas y más

Arranque del Carnaval 2026

El Carnaval 2026 dará comienzo el viernes 16 de enero con el acto de Inauguración, en el que se desvelará el orden de participación de las candidatas a reina en las tres categorías, dando inicio a la cuenta atrás de la fiesta más emblemática de la capital tinerfeña.

