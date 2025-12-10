Más de 600 euros de multa por colarse en el hotel abandonado de Añaza

Las cuatro personas, de entre 20 y 30 años, que se colaron el pasado lunes en el hotel abandonado de la costa de Añaza se enfrentan a sanciones económicas comprendidas entre 601 y 30.000 euros, según fuentes policiales. La tramitación del acta levantada por los agentes del orden incluye su remisión a la Subdelegación del Gobierno, que se encarga de aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana.

Infracciones aplicadas

Aunque el conocido como mamotreto se trata de una propiedad privada y Urbanismo no cuenta con una ordenanza que regule penalizaciones por adentrarse en un recinto vallado por riesgo para la integridad física, los agentes aplicaron el artículo 37 de la Ley de Seguridad Ciudadana 4/2015, que considera infracción leve «la remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad, aun con carácter preventivo, cuando no constituya infracción grave».

Desobediencia a la autoridad

La norma va más allá: en el artículo 36.6 de la misma ley se establece que la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, así como la negativa a identificarse o la alegación de datos falsos, es similar a traspasar un precinto policial. En ambos casos se considera una desobediencia a la autoridad, al suponer ignorar una orden directa de restricción del paso, señalan las mismas fuentes policiales.

Multas individuales

Por ello, cada una de las cuatro personas que, tras disfrutar de un baño en la costa de Añaza, decidieron lanzarse a la aventura de explorar el abandonado y precintado hotel de Añaza, se enfrenta a una multa que oscila entre 601 y 30.000 euros.

Concentración en memoria de la menor fallecida

Hoy se cumple una semana del fallecimiento de la niña que se precipitó en el hotel abandonado de la costa de Añaza. En medio del sentimiento de luto que embarga al barrio, la asociación de vecinos ha convocado, para las 17:00 horas del sábado 27 de diciembre, una concentración junto al mamotreto para ofrecer un minuto de silencio por la menor fallecida, que precisamente ese día habría cumplido 13 años.

Críticas por la falta de pronunciamiento del Ayuntamiento

Desde la asociación 8 de Marzo lamentan la falta de un pronunciamiento o un mensaje de condolencia por parte del Ayuntamiento, más allá del simple «ya» que recibieron de algún concejal del equipo de gobierno cuando comunicaron el fatal desenlace.