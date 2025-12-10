Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La mejora de la calle La Rosa cuesta 1,3 millones más por los imprevistos

La Junta de Gobierno aprueba un aumento del presupuesto inicial de 4,3 millones para afrontar los contratiempos, que prolongan los trabajos hasta mayo

stado de la calle de La Rosa, a la altura del Hogar Escuela y del colegio público.

stado de la calle de La Rosa, a la altura del Hogar Escuela y del colegio público. / El Día

Humberto Gonar

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

El concejal de Infraestructura y Obras del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Javier Rivero, confirmó que la obra de remodelación de la calle de La Rosa registra un aumento de 1,3 millones de euros sobre el presupuesto inicial, como consecuencia de imprevistos detectados al inicio de la ejecución de los trabajos.

Primer modificado y ampliación del plazo

Se trata del primer modificado del proyecto, que aprobó ayer la Junta de Gobierno y que, además, prolonga de forma oficial el plazo de ejecución en cuatro meses, extendiéndose la obra hasta mayo de 2026. Es la previsión oficial, pero se ajusta al cronograma que trazó el concejal después de impulsar los trabajos tras acumular seis meses de retraso al inicio. Así, se mantiene el objetivo de concluirla totalmente en julio del 2026.

Imprevistos en la primera fase

Rivero explicó que los incrementos responden principalmente a problemas detectados en la primera fase de la obra, como la presencia de pozos de alcantarillado antiguos, canalizaciones de suministro eléctrico de media tensión no previstas y otras infraestructuras subterráneas que no figuraban en los planos disponibles al iniciar el proyecto. Estas dificultades obligaron a rehacer redes y canalizaciones, además de realizar ajustes en intersecciones clave como San Antonio, Señor de las Tribulaciones, San Martín, San Francisco Javier y San Vicente Ferrer, donde se concentraron los mayores contratiempos.

Modificado económico sin nuevos incrementos

El concejal aclaró que estos imprevistos son habituales en proyectos de esta magnitud y que el modificado económico permitirá completar la obra sin nuevos aumentos de presupuesto.

Asfaltado integral y última fase

En paralelo, destacó que la planificación contempla un asfaltado integral, evitando capas superficiales que podrían deteriorarse con el tráfico antes de tiempo. El objetivo es que la última fase, entre San Francisco Javier y el final de la calle, se ejecute de forma continua, garantizando la durabilidad de la intervención.

Apertura parcial el 16 de diciembre

Rivero también anunció la apertura de un tramo de la calle hasta San Francisco Javier a partir del lunes 16 de diciembre, con la señalización viaria completa, pavimentación y adecuación de la vía, lo que permitirá aliviar el tráfico en la zona y mejorar la accesibilidad para vecinos y comerciantes durante las últimas semanas de la campaña de Navidad.

Parking ya operativo

Entre los compromisos, recuerda que el parking de la calle de La Rosa ya se encuentra habilitado y operativo, contribuyendo a mejorar la movilidad en el barrio y reducir los recorridos alternativos que los conductores habían tenido que realizar durante los meses de obras.

Último tramo pendiente

Con esta apertura parcial y las inversiones adicionales, el Ayuntamiento asegura un compromiso de finalización ordenada y planificada, minimizando molestias a los vecinos. A diferencia de lo que se anunció cuando se trazaron ocho fases más el asfaltado completo de la vía, la obra se ha ido culminando al completo por partes para garantizar el acabado y evitar parches y ahora resta solo el tramo final.

