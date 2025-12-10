El lunes se abre al tráfico la calle de La Rosa hasta San Francisco Javier

A partir del lunes 15 de diciembre, se habilitará el tráfico en el tramo de la calle de La Rosa hasta San Francisco Javier, con pavimentación completa y señalización viaria. Esto supondrá que los trabajos de remodelación de la vía entran en su recta final, explica el concejal de Infraestructura de Santa Cruz, Javier Rivero.

Instalación de pasos de peatones inteligentes

Dentro del proyecto, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha incorporado un modificado al original que incluye la instalación de dos pasos de peatones inteligentes, que se iluminan automáticamente al detectar a los transeúntes. Esta medida busca incrementar la seguridad vial y mejorar la visibilidad de los peatones, especialmente en horarios nocturnos o con baja iluminación. Según el concejal de Infraestructura y Obras, Javier Rivero, estos pasos de peatones forman parte de las actualizaciones del proyecto que también contemplan pavimentación, señalización y adecuación de cruces, con el objetivo de garantizar una movilidad más segura y eficiente tanto para conductores como para peatones.

Modernización integral de la vía

La incorporación de tecnologías se suma a otras mejoras previstas en la obra, como la apertura progresiva de tramos de la calle y la modernización de la infraestructura urbana, consolidando la transformación integral de la vía y elevando los estándares de seguridad vial para todos los usuarios.