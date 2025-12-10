Óptica Vinay y Bar Nueva Era, ganadores de los premios de escaparate de Halloween y de tapas de Santa Cruz

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la Sociedad de Desarrollo y con la colaboración del distrito Centro-Ifara y la asociación comercial Zona Centro, entregó este miércoles los premios de la Ruta de Escaparates de Halloween y la Ruta de la Tapa del Producto Local, iniciativas incluidas en el Plan de Transformación del Comercio de las Zonas Comerciales Rambla y Salamanca, cofinanciado por el Programa FEDER Canarias 2021-2027.

Ganadores de la Ruta de Escaparates de Halloween

En este certamen, la ciudadanía otorgó el primer premio a Óptica Vinay, que se localiza en la calle Suárez Guerra 41, mientras que HAND-DIY obtuvo el segundo y el Centro Ortopédico Parque el tercero. Más de 250 votos emitidos a través de la webapp reconocieron la creatividad y ambientación de estos establecimientos.

Este es el escaparate ganador del concurso convocado con motivo de Halloween. / El Día

Premios de la Ruta de la Tapa del Producto Local

En el ámbito gastronómico, la propuesta “Tosta Canaria” del Bar Nueva Era se alzó con el primer premio. El segundo puesto fue para Don Café con su “Timbal Don Café”, y el tercero para la Cervecería Caruso con “La de siempre, diferente”. Más de 130 participantes y una veintena de locales formaron parte de esta ruta.

Reconocimientos y apoyo al comercio local

El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó que el plan de transformación “está dinamizando la zona con rutas gastronómicas, escaparates temáticos y actividades culturales que están teniendo una excelente acogida”.

Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, detalló que los establecimientos premiados recibieron un diploma y un cheque de 500 euros para una campaña de comunicación en redes. Asimismo, seis personas que participaron en las votaciones han sido premiadas con cheques de 100 euros.

Otras iniciativas en marcha

En el marco del mismo plan continúa activa la Ruta del Brindis, que podrá visitarse hasta el 14 de diciembre y que reúne a más de veinte locales con propuestas vinculadas a vinos locales, cervezas artesanas y bebidas tradicionales.

La concejala de Centro-Ifara, Purificación Dávila, resaltó también el éxito de las Rutas Histórico-Comerciales en Salamanca y la Rambla, que culminan este fin de semana con una elevada participación.

Además, desde este martes está operativa la Ruta de Escaparates de Navidad, con 66 comercios participantes, que podrá visitarse hasta el 24 de diciembre.

Las personas interesadas en consultar las rutas, votar o participar en los sorteos pueden hacerlo en: www.santacruzescomercio.com/itinerarios-comerciales.