Elite Taxi se manifestará este jueves por las calles del centro de Santa Cruz contra la gestión municipal

La asociación Élite Taxi Tenerife, que agrupa a unos 450 profesionales del transporte público en Santa Cruz, protagonizará este jueves 11 de diciembre una manifestación, entre las 10:00 y las 13:00 horas, para denunciar el “abandono institucional” que soportan, en su opinión, desde las administraciones y exigen el cese inmediato de la concejala de Movilidad del Ayuntamiento capitalino, Evelyn Alonso.

Según el portavoz de la asociación, Miguel Ojeda, el sector “ha agotado la vía del diálogo”, después de que "el Ayuntamiento haya rechazado mantener una línea estable de trabajo con el colectivo". “No podemos estar a expensas de decisiones arbitrarias que perjudican al taxi. No tenemos por qué pagar las consecuencias de sus pactos y luchas internas”, denuncia.

Conflicto con los tuk-tuk y parálisis administrativa

Élite Taxi critica que el Ayuntamiento no haya adoptado una posición clara respecto a la posible autorización de los tuk-tuk, lo que ha generado, según el colectivo, un cruce de responsabilidades entre áreas municipales: “Movilidad apunta a Planificación Estratégica, y este departamento al Gobierno de Canarias, y todo vuelve a caer sobre la concejala de Turismo y Empleo”. Ojeda lamenta que ninguna administración haya sido contundente para descartar su actividad en la capital.

El portavoz señala también “años de problemas acumulados” que, asegura, se han agravado en el actual mandato: la falta de actualización del rescate de licencias, retrasos en la aplicación de la app oficial del taxi, la subvención para cámaras de seguridad, pagos pendientes de servicios PMR, la eliminación de paradas tras la construcción del carril bici, o la “inactividad total” de la propia concejala, a la que acusan de “desconocer el sector” y “ningunear” a la asociación mayoritaria.

Además, señalan que declaraciones públicas de Alonso, como “he traído mi coche porque no hay taxis”, han supuesto un “desprestigio” para el colectivo.

Críticas al Cabildo y al Gobierno de Canarias

Élite Taxi también dirige sus críticas al Cabildo de Tenerife, al que reclama compensaciones económicas por el nuevo año de gratuidad del transporte público en guagua.

En cuanto al Gobierno de Canarias, denuncian el “nuevo retraso” en la actualización de la tarifa 3, que —dicen— lleva casi tres años sin revisarse, lo que ha mermado el poder adquisitivo del sector en un contexto de subida del coste de la vida. También reprochan la falta de actuación frente a los “abusos” de algunas compañías de seguros.

Una movilización que busca impacto

La manifestación se desarrollará en el entorno del Cabildo y el Ayuntamiento, con la guagua turística de color rojo situada simbólicamente en el centro, como representación de lo que consideran la “desprotección del servicio público del taxi”.

“Vamos por y para el taxi”, concluye Ojeda, quien advierte de que esta será solo la primera movilización si no se producen cambios inmediatos en la gestión institucional del sector.

Otra manifestación como cada Navidad

Desde el área de Movilidad, su responsable, Evelyn Alonso, dijo que este miércoles explicará su versión con una nota de prensa, si bien no pasó inadvertida que la protesta que convoca el sector mayoritario del taxi se repite, año tras año, por Navidad, si bien fuentes municipales reiteran el apoyo a los profesionales de este servicio público frente a las críticas del colectivo que lidera Miguel Ojeda.

Apoyo económico desde el Cabildo

La consejera insular de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García, recordó que desde la administración insular se costea el 45 por ciento del coste del rescate de licencias que gestiona el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, lo que evidencia el compromiso de dicha entidad con el sector del taxi. "Otra cosa es que no se esté agotando dicha cuantía", deslizó la responsable del área, el referencia a que solo un profesional ha solicitado acogerse este año al rescate.

Eulalia García recordó que las competencias del Cabildo se refieren a la gestión del transporte interurbano y, en el particular de la irrupción de los tuk tuk, quedan excluidas de su campo de acción.