Día de Acción de Gracias en el cementerio Traslarena

El 9 de diciembre de 2025 quedará en la historia del pueblo de San Andrés como el día que ganó otra batalla: la anhelada rehabilitación del antiguo cementerio Traslarena. Fue como un día de playa, y no solo por el solajero, sino por la numerosa presencia de vecinos; en lugar del reguetón que acompaña a los bañistas más jóvenes, sonó la música clásica interpretada por la Banda de Música Amigos del Arte San Andrés, bajo la dirección del maestro Juan Antonio Gómez, que dio solemnidad al acto.

Un reencuentro con la memoria familiar

Entre los asistentes, María Candelaria Carvajal de la Rosa, hija de San Andrés, parecía abrazar la cruz donde reposan los restos de su abuelo Julio de la Rosa Castilla, enterrado en 1959, así como los de su madre, Rita Zenaida de la Rosa, y los de su marido. Todo ello tras el acto oficial presidido por Fernando Clavijo, por el Gobierno de Canarias; Rosa Dávila, por el Cabildo de Tenerife, y Carlos Tarife, por el Ayuntamiento de Santa Cruz.

La vida que vuelve al camposanto

La reapertura del camposanto permitió un reencuentro con la vida, toda una paradoja. Como ejemplo, la propia María Candelaria recordó cómo conoció a su esposo, en Valleseco. Comenzó así su historia de amor con este herreño que se enamoró del pueblo marinero. «Fueron 50 años juntos. Aquí también tengo yo mi rinconcito», comenta con el anhelo de que un día sus cenizas reposen junto a la tumba de sus seres queridos. «Estoy emocionada, orgullosa y agradecida porque esto se haya hecho posible», reconoce.

Un cementerio renovado y documentado

La rehabilitación no solo se ha limitado a remozar el cementerio, sino también a la reconstrucción de la pequeña capilla y a la instalación de un monolito, colocado a la derecha de la entrada, en el que figura la relación de los más de doscientos vecinos enterrados según los registros oficiales.

Vecinos en busca de sus raíces

Entre las decenas de vecinos que acudieron en busca del nombre de sus seres queridos, estaba Rita Alonso. «Aquí están mis dos abuelas, mi padre y un hermano», asegura, aunque alguno no figure en la relación de la placa.

Fue una inauguración que alimentó el orgullo y el sentimiento de pertenencia. Bastaba escuchar las conversaciones entre vecinos, como los familiares de Luis Melián. «Natividad Melián Romero fue toda una personalidad en el pueblo: fue la primera que tuvo correo en toda España y organizó partidos de fútbol entre casados y solteros», recordaban.

Un compromiso cumplido

San Andrés vivió este 9 de diciembre su particular Día de Acción de Gracias, que tuvo como protagonistas a Miguel Ángel Clavijo, director general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. Sobre él recayeron las felicitaciones de los mandatarios por hacer realidad el compromiso adquirido con los vecinos el 1 de noviembre de 2023.

Los artífices del proyecto

Y junto a Clavijo, el otro artífice: Marcos Cova, dirigente de la asociación vecinal, a quien el presidente de Canarias cedió su puesto para que descubriera la cortinilla que tapaba la placa: «Traslarena. 1893-1964».

Si Carlos Tarife, este martes alcalde en funciones de Santa Cruz, destacó la relevancia del acto, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, recordó el origen del cementerio: la terrible peste de cólera que provocó la pérdida del diez por ciento de la población de San Andrés.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo —que disculpó la ausencia de José Manuel Bermúdez—, ahondó en el valor del lugar: «Si ha resistido a la especulación es gracias a la lucha de un pueblo». «La historia de los pueblos se construye con hechos como este», sentenció.

Una demanda histórica que continúa

Marcos Cova, ajeno a los focos, recordó que la rehabilitación ha sido «una demanda histórica» reclamada durante décadas, mientras que su aliado en esta batalla, Miguel Ángel Clavijo, anunció una segunda fase para el próximo año, que documentará los enterramientos y pondrá en valor la peculiar historia de este cementerio que encarna la lucha de un pueblo.

Placas de homenaje y memoria colectiva

Ajenas a las placas oficiales, otras dos fueron colocadas en la entrada. En una se lee: «El pueblo de San Andrés a José Víctor Baute ‘El Rueda’, en reconocimiento y agradecimiento por su eficaz alerta a los vecinos del pueblo. También a todos aquellos que respondieron a la llamada, movilizándose e impidiendo el derribo de este cementerio, por todo lo cual aún se conserva».

A su lado, otra: «El pueblo de San Andrés a Miguel Ángel Clavijo Redondo, director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, como promotor e impulsor de la rehabilitación de Traslarena».

Versos para la eternidad

Y para la eternidad, unos versos de Orlando Cova: «Allí ahora están, los que se habían ido y que más tarde llegaron, marcharon. Allí, al cobijo del olvido, del recuerdo, del salitre y la noche».