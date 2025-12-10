Movilidad resta crédito a la manifestación del taxi de este jueves porque "cumple" los acuerdos con el sector

El área de Movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife restó este martes fundamento a la manifestación convocada por una parte del sector del taxi para este jueves y aseguró que la capital “ha cumplido y sigue cumpliendo” los acuerdos adoptados en la Mesa del Taxi, el órgano donde —subrayan— se informa puntualmente a todas las asociaciones sobre las actuaciones municipales.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, defendió el trabajo que se viene realizando desde la Corporación y recordó que Santa Cruz mantiene “un plan de rescate de licencias sólido y coordinado con el Cabildo”, con el objetivo de mejorar la viabilidad económica de los profesionales. “El diálogo ha sido constante, transparente y leal. Las decisiones se han planteado siempre en el marco de la Mesa del Taxi, donde están representados todos los colectivos”, insistió.

Rescate de licencias: 414 taxis menos en una década

La concejala de Movilidad y delegada de Transportes, Evelyn Alonso, detalló que en 2012 la capital contaba con 1.086 licencias y que, gracias a los distintos procesos de rescate, en 2022 se había reducido a 733. “Tras el estudio sectorial realizado ese año, se promovió un nuevo proceso que permitió rescatar 36 licencias en 2023 y 21 en 2024. En 2025 —añadió— no se ha presentado ninguna solicitud dentro de la convocatoria vigente”, señaló.

Alonso precisó que actualmente en Santa Cruz existen 672 licencias, lo que supone 414 menos que hace trece años. “Es un procedimiento regulado, plenamente conocido por todas las asociaciones y cuyos importes dependen de estudios objetivos sobre la situación económica del taxi. Así se explicó en la Mesa del Taxi, donde también se informó de la posibilidad de ampliar los fondos si se acredita la necesidad”.

Subvenciones PMR: pagos ya realizados

Sobre las quejas relativas al retraso en las ayudas a los taxis adaptados para personas con movilidad reducida (PMR), Alonso recordó que el Ayuntamiento ya había comunicado que este mismo año se abonarían las cantidades pendientes de 2023 —6.000 euros—, y confirmó que “ambas subvenciones ya están pagadas”.

En cuanto a la demanda de ampliar las paradas de taxi, la concejala señaló que “es un asunto que debe estudiarse con rigor”, ya que la reducción de licencias implica también un ajuste en el número de puntos de parada. “No se han eliminado paradas —aclaró—, sino que se han reubicado, teniendo en cuenta el equilibrio con las necesidades de aparcamiento de los vecinos”.

“El diálogo es constante; los acuerdos se cumplen”

Alonso explicó que con todas las asociaciones representadas en la Mesa del Taxi se mantiene “un diálogo continuo”, tanto institucional como individualizado. “Quien ha solicitado una reunión, la ha tenido. El alcalde también se ha reunido en varias ocasiones con asociaciones del sector y ha reiterado personalmente la plena disposición al diálogo”, afirmó.

Asimismo, indicó que desde la Concejalía se remite de manera habitual información detallada a las asociaciones sobre todos los asuntos que afectan al desarrollo de la actividad.

Tuk tuks: “no hay licencias, no hay engaño”

Ante las acusaciones sobre la llegada de vehículos tipo tuk tuk, Alonso recalcó que “no se ha concedido ninguna licencia para operar” a este tipo de actividad. Aseguró que Santa Cruz se encuentra en una situación similar a la de otras ciudades españolas y que la posición municipal es clara: “se ha denegado la actividad económica turística por parte del área de Promoción Económica y serán sancionados por la Policía si operan sin autorización”.

La concejala enfatizó que “todas estas circunstancias han sido comunicadas al sector de forma detallada”, y reiteró que el Ayuntamiento “no ha engañado a nadie” y mantiene un compromiso firme con el respeto a la legalidad y al taxi como servicio público esencial.