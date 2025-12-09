Santa María del Mar afronta su mayor renovación urbana en medio siglo

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó el pasado 1 de diciembre el proyecto de urbanización de siete calles de Santa María del Mar, en el distrito Suroeste, desbloqueando una reivindicación vecinal que se prolonga desde hace más de medio siglo. Aunque el acuerdo figura en el punto 9 del orden del día bajo la denominación técnica «acondicionamiento de vías en Ciudad Jardín de Santa María del Mar», su alcance es mucho mayor: supone retomar la urbanización inconclusa de un área que quedó a medio desarrollar en los años setenta, cuando desapareció la promotora original.

Calles y zona verde

La intervención contempla la mejora integral de las calles Salto del Ángel y sus transversales Victory, Holder, Mistral, Nevada, Montana e Idafe, así como la adecuación y puesta en valor de la zona verde contigua. El concejal del Distrito Suroeste y responsable de Infraestructura, Obras y Patrimonio, Javier Rivero, subraya que estas vías forman parte del histórico proyecto de Inversiones Levantinas S.A. (INLESA), la empresa valenciana que en los años cincuenta adquirió 240.000 metros cuadrados entre la autopista del Sur y la Carretera General del Sur, con la intención de construir un desarrollo residencial moderno que finalmente nunca se completó.

50 años de espera

«Estamos culminando un proceso que ha tardado 50 años en poder ponerse en marcha», explica Rivero. «Lo que ahora activamos es, en esencia, la urbanización que INLESA dejó inacabada y que condicionó el crecimiento del barrio durante décadas».

Renovación integral de infraestructuras

El proyecto, cuyo presupuesto total asciende a 2,7 millones de euros, supone una renovación completa de las infraestructuras viarias y de los servicios urbanos, con obras que afectarán de forma directa a movilidad, accesibilidad, alumbrado, saneamiento y espacio público. Entre los trabajos figura la modernización de las redes de saneamiento, pluviales y abastecimiento, la repavimentación de calzadas, la ampliación y adaptación de aceras a criterios de accesibilidad universal y la instalación de nuevas canalizaciones de servicios.

Zona verde y equipamiento comunitario

En paralelo, se transformará la zona verde situada junto a Salto del Ángel, que incorporará áreas de juegos infantiles, espacios de actividad física con equipamientos biosaludables, mobiliario urbano renovado, senderos peatonales y zonas ajardinadas dotadas de riego e iluminación más eficiente y segura.

«Queremos unos servicios modernos y acordes a su crecimiento demográfico», puntualiza Rivero. «Esta actuación permitirá resolver problemas históricos de drenaje, pavimentación y accesibilidad, además de generar un espacio público de calidad».

Compromiso municipal

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que esta obra supone «una mejora largamente esperada por los vecinos y vecinas de Santa María del Mar y, en particular, de Ciudad Jardín». Para el regidor, «se trata de una inversión que dignifica el espacio público, mejora la calidad de vida y convierte los barrios en lugares más cómodos, accesibles y seguros», remarcando que el Gobierno municipal mantiene un compromiso firme con la renovación de los entornos residenciales.

Viabilidad técnica y licitación

El expediente ha superado todos los informes técnicos preceptivos, incluidos los emitidos por SINPROMI, el Cabildo de Tenerife y el Consejo Insular de Aguas, que avalan la viabilidad del proyecto y fijan los criterios necesarios para una ejecución segura, eficiente y respetuosa con el entorno. Con la aprobación del pliego de condiciones y la autorización del gasto, el Ayuntamiento abre ahora el proceso de licitación mediante concurso público y tramitación ordinaria.

Plazo de ejecución y proyección futura

Una vez adjudicados los trabajos, las obras contarán con un plazo de ejecución de doce meses, periodo tras el cual Ciudad Jardín dispondrá de un espacio urbano renovado, plenamente funcional y preparado para acompañar el crecimiento del barrio. Para los vecinos, más que una obra, supone el cierre de una herida urbanística que se prolongaba desde hace décadas y la oportunidad de completar por fin el proyecto que nunca llegó a construirse.