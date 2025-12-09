Santa Cruz admite carencias en la comunicación de emergencias: eliminará zonas de sombra e instalará diez estaciones meteorológicas

El municipio de Santa Cruz de Tenerife tiene carencias en cuanto a su cobertura digital para la seguridad. Así lo ha reconocido el propio Ayuntamiento. Por ello, y según informa, invertirá unos 200.000 euros en la contratación de una nueva red troncal digital para las comunicaciones de emergencia y alerta temprana de la capital, especialmente en la zona de Anaga. Entre las actuaciones previstas se encuentran la eliminación de las zonas de sombra que sufre el municipio, donde no llega la señal de telefonía móvil, y la instalación de diez nuevas estaciones meteorológicas, para «la práctica de actividades al aire libre con seguridad».

Precisamente, la Junta de Gobierno aprobó esta semana el expediente para iniciar la contratación de la nueva red troncal digital, un contrato que, según el Ayuntamiento, permitirá sustituir y ampliar múltiples equipos de comunicaciones, así como los repetidores. «Tendremos mayor cobertura digital para la seguridad, algo indispensable que permitirá conectar de manera más eficaz los servicios de Protección Civil y Emergencias, la Policía Local y la Unidad del Medio Natural (UMEN)», apunta el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez.

Éste destaca el «esfuerzo que está realizando el Consistorio» para mejorar las comunicaciones de emergencia. «Somos conscientes que hay puntos del territorio, como es el caso de Anaga, en los que es necesario mejorar las infraestructuras de comunicación para garantizar la atención a los vecinos ante situaciones de emergencia».

Por su parte, la concejala de Seguridad, la nacionalista Gladis de León, asegura que con la nueva red troncal digital para las comunicaciones se solventarán algunos de los «problemas» detectados en el municipio, como son las zonas de sombra, donde no llega la señal de telefonía móvil.

«Aunque técnicamente todas estas mejoras se sintetizan en el suministro y la ampliación de la red troncal de multiemplazamiento de comunicaciones y alerta temprana municipal, este expediente obedece a la resolución de algunos problemas que inciden en la cobertura de los equipos de comunicaciones cuando se opera, especialmente, en la zona de Anaga», explica la edil.

Zonas de sombra

En la actualidad, admite De León, la red de radiocomunicación digital existente presenta algunas zonas de sombra en puntos considerados de alto interés ante cualquier tipo de incidencia o emergencia. «Ese factor unido a las modernas tecnologías en este campo son razones más que justificadas para esta importante y estratégica inversión», asevera.

Nuevos usuarios

La responsable de Seguridad indica que con este contrato también se pretende aumentar la incorporación de nuevos usuarios, disponer de más calidad técnica que logre mejorar la capacidad para coordinar a todos los efectivos de emergencia que pudieran estar involucrados ante una incidencia, y conectar a las entidades ciudadana de la zona, «todo ello gestionado desde el Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (Cecopal)».

Cámaras de visión forestal

Dentro de las prescripciones técnicas establecidas en este contrato se estable la ampliación de hasta cuatro nodos de comunicaciones, con dos canales de comunicación cada uno. Esa potencia tecnológica, integrada con la actual red, y los nuevos repetidores permitirán nuevas funcionalidades, como la recepción y emisión de mensajes desde terminales individuales, la geolocalización de todos los intervinieres, o el envío automático de la operatividad de los recursos. También se incluye en este contrato la instalación, en las nuevas torres de repetidores, de sistemas de cámaras de visión forestal y observación meteorológica con manejo remoto. «Esto aumentará las capacidades de vigilancia, control, observación, previsión y coordinación ante una emergencia o un aviso de riesgo».

Estaciones meteorológicas

Además, Santa Cruz contará con diez nuevas estaciones meteorológicas, que permitirán a la ciudadanía conocer las condiciones en diversos puntos del municipio, «garantizando así más seguridad en la práctica de actividades al aire libre». Medirán la presión barométrica, humedad, precipitación, temperatura, dirección y velocidad del viento. «En definitiva, contaremos con mejoras esenciales para la seguridad y la atención de las emergencias».