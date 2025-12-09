Luz verde al proyecto para habilitar aparcamientos bajo la plaza de Las Moraditas

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, presidida por el alcalde José Manuel Bermúdez, adjudicó el pasado lunes, 1 de diciembre, el contrato de redacción del proyecto de restauración del inmueble municipal destinado a estacionamientos y la plaza de Las Moraditas. La empresa adjudicataria, Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra, S.A., llevará a cabo la planificación de los trabajos por un importe de 80.292 euros, IGIC incluido.

Compromiso con los vecinos del barrio

Según el alcalde, esta actuación permitirá no solo adecuar el espacio para unos 40 vehículos, sino también reformar la plaza situada sobre los estacionamientos, cumpliendo así un compromiso histórico adquirido con los vecinos del barrio. Bermúdez subraya que la licitación incluye además la apertura a la participación ciudadana, de manera que los residentes puedan aportar ideas sobre cómo desean que quede el nuevo espacio público.

Demanda histórica desde 2003

El concejal de Obras y Patrimonio Municipal, Javier Rivero, destacó que la obra responde a una demanda histórica del barrio, que se remonta a 2003, y precisó que los estudios técnicos confirman que en los 1.300 metros cuadrados disponibles se podrán habilitar aproximadamente 40 plazas de aparcamiento.

Asimismo, se proyecta una escalera volada sobre la acera para garantizar un acceso peatonal seguro, evitando que los transeúntes tengan que cruzar por la entrada del garaje.

Participación activa del vecindario

Por su parte, el concejal del distrito Ofra-Costa Sur, Santiago Díaz Mejías, celebró la puesta en marcha del proyecto y afirmó que con esta adjudicación se cumple el compromiso adquirido con los vecinos en mayo, al tiempo que subrayó la relevancia de que los residentes puedan participar activamente en el diseño del nuevo espacio público que se rehabilitará en la plaza.

Una transformación para mejorar la movilidad y el entorno

En conjunto, esta iniciativa busca mejorar la movilidad y la calidad del entorno urbano en Las Moraditas, transformando un espacio histórico en un lugar funcional, seguro y acorde a las necesidades de la comunidad local.