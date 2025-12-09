Futuro incierto para inquilinos de las 358 viviendas de Añaza

El consejero de Vivienda de Canarias, Pablo Rodríguez, lamentó este martes en el Parlamento «las formas» utilizadas en las cartas enviadas por Visocan –empresa dependiente de su departamento– a los inquilinos de las 358 viviendas de Añaza, en las que se les insta a ponerse al día con sus deudas en un plazo muy breve para poder optar a la renovación del alquiler, sin aclarar si se adoptará medidas excepcionales en caso de familias vulnerables.

Incertidumbre creciente entre las familias afectadas

La diputada socialista Patricia Hernández llevó el asunto a la Cámara, haciéndose eco de la incertidumbre que estas notificaciones están generando en decenas de familias que viven en la promoción desde hace años. Recordó también que los fraccionamientos de deuda son «inasumibles» para hogares en situación de vulnerabilidad.

Hernández reprochó al consejero no haber cumplido su compromiso, adquirido hace dos años, de analizar caso por caso la situación de los residentes, incluidos aquellos que llevan más de una década sin título habilitante. Alertó, además, de que en los últimos días han llegado al menos una veintena de nuevas cartas, provocando una inquietud creciente: «hay personas intentando pedir préstamos para pagar», lamentó, criticando igualmente la falta de coordinación con el Ayuntamiento capitalino.

El consejero admite fallos y promete mejorar la comunicación

El consejero respondió que la casuística en el complejo «no es homogénea», pero subrayó que «la mayoría de las familias ya se han regularizado», fruto del trabajo de Visocan y de la implicación vecinal. Añadió que este año se han invertido más de 600.000 euros en mejoras de infraestructuras y otros 130.000 en acompañamiento social. Reconoció, no obstante, que las cartas «no son de recibo» y aseguró haber dado instrucciones para mejorar la comunicación y reforzar la coordinación con el Ayuntamiento de Santa Cruz para evitar que «los vecinos y vecinas de Añaza sean las víctimas de esta situación».