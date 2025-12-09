Cuatro personas se cuelan en el hotel abandonado de Añaza días después de la muerte de una niña de 13 años
La Policía local localiza a los intrusos que, después de darse un baño en la costa, decidieron subir hasta al menos el sexto piso de la construcción
El edificio abandonado de Añaza volvió a activar las alarmas vecinales este fin de semana tras la intervención de la Policía Local en el conocido como mamotreto del Suroeste. Cuatro personas, de entre veinte y treinta años, fueron localizadas este lunes 8 de diciembre en el sexto piso del abandonado hotel situado en la calle Mayantigo, después de acceder al interior del inmueble, precintado por motivos de seguridad.
Operativo con dron y actas por acceso indebido
La actuación se produjo tras detectar su presencia y movilizar un dron para confirmar su localización, una medida tomada con todas las precauciones ante la posibilidad de que se tratara de menores. Finalmente, los agentes lograron que descendieran sin sufrir daños. Se levantaron cuatro actas y se remitió un informe sobre el incidente, detallando que habían accedido a una propiedad privada y precintada, precisaron fuentes policiales.
Un punto negro con décadas de accidentes
Este nuevo episodio vuelve a poner de relieve el riesgo que supone la estructura de 22 plantas, paralizada desde 1975 y convertida desde hace años en un punto negro de accidentes. La muerte reciente de una niña de 13 años reavivó la indignación vecinal, que lleva décadas exigiendo su demolición.
“No podemos seguir esperando a que mueran más personas”
Mari Guanche, presidenta de la Asociación 8 de Marzo de Añaza, recuerda que “ya son al menos cuatro las personas que han perdido la vida” en el edificio y advierte que las medidas adoptadas por el Ayuntamiento —vallas y señalización que han sido vandalizadas en numerosas ocasiones— “no son suficientes”. “No podemos seguir esperando a que mueran más personas”, insiste.
El derribo, pendiente de la expropiación del suelo
El expediente para el derribo, en trámite desde hace ocho años, continúa avanzando. La Gerencia Municipal de Urbanismo adjudicó en 2023 la redacción del proyecto de demolición y trabaja actualmente para proceder a la expropiación del suelo, paso previo a una intervención cuyo coste asciende a tres millones de euros, financiados por el Cabildo, que ya ha destinado medio millón.
Vecinos plantean movilizaciones
Mientras tanto, los vecinos no descartan manifestaciones para exigir celeridad y evitar nuevos sucesos en una construcción que muchos ya denominan “el edificio de la muerte”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vecinos de Añaza, indignados y consternados por la muerte de una niña de 13 años en el mamotreto del Suroeste, exigen su derribo inmediato
- El antiguo edificio de Hacienda de Santa Cruz se convertirá en una gran sala de exposiciones
- Próximo paso judicial de los vecinos que han dejado a Santa Cruz sin ordenanza de tráfico y sin carril bici: desmantelar la Zona Urban
- El Puerto de Santa Cruz devuelve a la ciudad suelo como para hacer siete Heliodoro más
- Los ‘tricampeones’ del concurso coreográfico del Carnaval se independizan
- Adiós a la acera más peligrosa de Santa Cruz: el Ayuntamiento encuentra a una empresa que la arregle
- Impulso a la peatonalización de la calle Santiago: el Cabildo financiará el 80% del coste de la obra
- Igueste de San Andrés conmemora el 130 aniversario del Semáforo de Anaga