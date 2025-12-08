San Andrés recupera el cementerio de Traslarena tras décadas de abandono y una larga lucha vecinal

El pueblo de San Andrés celebra el mediodía del este martes 9 de diciembre la esperada inauguración del cementerio de Traslarena, tras culminar la primera fase de su rehabilitación. El histórico camposanto, con 132 años de antigüedad, reabre sus puertas después de décadas de abandono y de una reivindicación persistente por parte del vecindario para rescatarlo como espacio de memoria y patrimonio local.

Un acuerdo clave para la recuperación

La actuación, impulsada por la Asociación de Vecinos El Pescador, ha sido posible gracias al acuerdo alcanzado en 2023 entre el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que permitió iniciar las obras en junio de este año. Los trabajos han incluido la restauración de la capilla, la recuperación del antiguo camino empedrado flanqueado por cipreses y la retirada de la valla publicitaria que durante décadas afeó el entorno.

La valla, símbolo de una ofensa histórica

La eliminación de dicha valla, situada junto al muro del cementerio y visible a la llegada a Las Teresitas, constituye uno de los hitos más celebrados por los vecinos. El anuncio llegó dos años después de la asamblea vecinal que reunió en San Andrés al entonces director general de Patrimonio Histórico y Cultural, Miguel Ángel Clavijo, y a representantes de la asociación del pueblo para abordar el futuro del camposanto.

“Era ahora o quizás nunca”

Para muchos, la valla –con mensajes publicitarios variopintos– suponía una ofensa histórica hacia el pueblo. Así lo expresa Marco Cova, representante de la AV El Pescador, quien afirma que «era ahora o quizás nunca» cuando se debía actuar para salvar el cementerio. «No tenía sentido rehabilitar Traslarena y mantener ese insulto a la historia que llevaba años denunciándose», señala. Ahora se confía en un nuevo compromiso con el director general de Patrimonio Histórico para culminar detalles restantes en 2026 como la restauración de cruces, cunas, lápidas, la puerta y el alumbrado.