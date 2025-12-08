El Puerto de Santa Cruz devuelve a la ciudad suelo como para hacer siete Heliodoro más

El proyecto del Muelle de Enlace, en Santa Cruz de Tenerife, con el que la céntrica plaza de España se unirá al mar, devolverá a la capital, después de treinta y cuatro años de espera, 52.000 metros cuadrados de suelo portuario. Tal y como lo adelantó El DÍA, el Gobierno canario, el Cabildo, el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria ya se han puesto de acuerdo para financiar y convertir en realidad esta anhelada y cara actuación, pues costará 80 millones de euros.

La superficie en la que se intervendrá, que equivale a siete estadios Heliodoro Rodríguez López, se destinará al ocio, al paseo y al esparcimiento de vecinos y turistas, eliminando las barreras entre el Puerto y la ciudad. El Muelle de Enlace contará con una gran edificación, que albergará una estación de cruceros y de ferries, así como locales comerciales, de restauración y de ocio, y sobre cuya cubierta se podrá caminar.

Concurso internacional de ideas

La unión del centro de la capital con el mar, a través del denominado Muelle de Enlace, es una demanda histórica que comenzó a gestarse en el año 1991, con la constitución de una comisión Puerto-Ciudad, integrada por el Ayuntamiento chicharrero y la entonces denominada Junta de los Puertos del Estado. En 1997, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife convocó un concurso internacional de ideas para la ordenación de todo el ámbito de la plaza de España, con el fin de permitir la prolongación natural de la ciudad hacia el mar. El concurso lo ganó el estudio suizo de arquitectura Herzog y De Meuron. La redacción de los proyectos comenzó en 1999 y se prolongó hasta 2004.

Infografía del Muelle de Enlace. / El Día

Fases

Paralelamente a estos trabajos, desde 1997 hasta 2014, se realizó un complejo y extenso trabajo de ordenación urbanística del Muelle de Enlace, que concluyó con la aprobación del Plan Especial del Puerto. En 2006, se ejecutó la primera fase de la transformación de este ámbito, que supuso una inversión de 19 millones de euros, financiados en su mayoría por el Cabildo, y con la que se crearon el conocido como lago de la plaza de España y varios pabellones, peatonalizando todo el entorno.

La segunda fase consistió en la ejecución de la Vía Litoral, soterrando parte de la avenida de Anaga, y en la creación de un nuevo espacio de paseo y esparcimiento más próximo a la instalación portuaria. Costó 15 millones y en su ejecución participaron el Gobierno canario, el Cabildo, el Ayuntamiento y el Puerto. Ya solo faltaba la tercera fase, el Muelle de Enlace entre la ciudad y el mar, cuya ejecución correspondía a la Autoridad Portuaria y que incluía la construcción de dos edificaciones, una para terminal de cruceros y ferries, así como para zonas de ocio, y otra de la Marina, y la construcción de aparcamiento subterráneos.

Inversión privada

En un principio, el organismo estatal intentó que esta fase fuese ejecutada con inversión privada, pero debido a su elevado coste, de casi 100 millones de euros, ninguna empresa mostró interés. Los años pasaban y la ordenación de la plaza de España seguía incompleta. El Puerto optó entonces por buscar otras fórmulas, modificando el proyecto y reduciendo su coste, para lo que eliminó espacios y usos, como los aparcamientos subterráneos, y priorizó solo una edificación. Intentó conseguir financiación europea, pero este objetivo tampoco se logró.

Infografía del Muelle de Enlace. / El Día

Acuerdo

Finalmente, el Gobierno canario, el Cabildo, el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria han alcanzado un acuerdo para llevar a cabo esta actuación, firmando un convenio de financiación y con el que el Consistorio se compromete a encargarse de la gestión del espacio una vez concluyan las obras. El paso siguiente será la redacción del proyecto definitivo y la licitación de las obras, con la previsión de que estas comiencen en 2028.

Actuaciones

Eso sí, el convenio establece que el proyecto que se redacte debe conservar la «idea primogénita» del Muelle de Enlace, «manteniendo la transición entre la plaza de España, centro neurálgico de la ciudad, con el Puerto», y debe priorizar, entre las actuaciones, la terminal de cruceros e interinsular, y las zonas de ocio. El convenio indica que el edificio previsto se convertirá en parte del entramado urbano de la ciudad, con la posibilidad de pasear en el techo.