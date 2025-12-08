Colegios y sedes municipales estrenan servicio de limpieza en Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife da un paso decisivo para reforzar la higiene y el mantenimiento de sus instalaciones educativas y municipales con el inicio del nuevo servicio de limpieza, que comenzó a operar el 1 de diciembre en colegios, oficinas y centros comunitarios del municipio.

Adjudicación del contrato

La Junta de Gobierno, presidida por el alcalde José Manuel Bermúdez, aprobó en octubre la adjudicación del contrato a la UTE SVT Gestión-AMC, por un importe de 13.401.432,24 euros, con una duración prevista de tres años y la posibilidad de prórroga por dos años adicionales.

Mejora en la experiencia educativa

El nuevo servicio permitirá mejorar la experiencia diaria de alumnos y personal docente, asegurando que los espacios donde se desarrolla la enseñanza estén siempre en condiciones óptimas. La mayor cobertura, el incremento de horas y la ampliación de la limpieza a dependencias recientemente incorporadas constituyen un refuerzo estratégico en prevención sanitaria y en la calidad de los servicios municipales.

Modelo moderno y eficiente

Este contrato representa un modelo más moderno, eficiente y flexible, adaptado a las necesidades del municipio y de los usuarios de los espacios públicos. La posibilidad de prórroga garantiza la continuidad del servicio, mientras que el aumento de horas y la inclusión de nuevas dependencias refuerzan la capacidad de respuesta del Ayuntamiento frente a cualquier necesidad de mantenimiento o higiene.

Refuerzos en espacios públicos

Se destacan los refuerzos específicos en zonas de uso público, incluyendo parques y baños, asegurando que incluso los espacios más concurridos estén perfectamente acondicionados durante todo el año.

Incremento de horas y presupuesto

Este contrato supone un incremento cercano al 60% respecto a la inversión anterior. Con él se busca garantizar que las instalaciones municipales y los 36 colegios públicos cuenten con un servicio más eficiente, completo y adaptado a las necesidades actuales, especialmente en higiene, salubridad y seguridad.

Más tiempo para limpiar

El concejal de Patrimonio Municipal, Javier Rivero, destacó que el nuevo contrato permitirá incrementar el número de horas dedicadas a la limpieza, alcanzando un total de 240.838 horas al año, 15.634 más que en el contrato anterior.

Novedades en los colegios

«Sólo en los colegios públicos se pasará de 108.440 a 128.480 horas anuales», detalló Rivero, subrayando que la limpieza se realizará durante todo el mes de junio, y no solo hasta la finalización de las clases. Esto garantiza que los centros educativos permanezcan en condiciones óptimas incluso durante el cierre escolar.

Centros Comunitarios y espacios públicos

El nuevo contrato incorpora tres Centros Comunitarios recientemente inaugurados en los barrios de El Sobradillo, Valleseco y Nuevo Obrero. Además, se refuerza la limpieza en espacios de uso público como los baños de Los Charcos de Valleseco, el parque de Las Mesas y el parque García Sanabria, especialmente en verano.

Reconocimiento al personal

Rivero resaltó la importancia del equipo humano y recordó que el servicio comenzó el 1 de diciembre. «Queremos agradecer a todo el personal, especialmente a las 135 limpiadoras, el talante y la confianza durante estos meses de cambio. Otro contrato esencial que culminamos en nuestro municipio, para dar seguridad y tranquilidad durante los próximos años».

Compromiso con la educación y la ciudadanía

La concejala de Educación y Juventud, Charín González, destacó que este contrato responde a una demanda histórica de los centros educativos, garantizando limpieza, higiene y desinfección. Gracias al renovado servicio, los colegios dispondrán de instalaciones en correcta conservación, promoviendo la protección de la salud y seguridad de las personas.

Garantía de seguridad y bienestar

El Ayuntamiento de Santa Cruz busca dar tranquilidad a la ciudadanía, asegurando que colegios, oficinas y centros comunitarios estén limpios, desinfectados y en condiciones óptimas de uso. La inversión de más de 13 millones de euros no solo mejora la higiene, sino que también supone una garantía de seguridad y bienestar para estudiantes, trabajadores municipales y vecinos.