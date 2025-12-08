Casa del Carnaval 3.0: una experiencia inmersiva para disfrutar el Carnaval de Santa Cruz los 365 días

La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife está inmersa en una renovación conceptual y tecnológica gracias a una inversión de unos 250.000 euros, financiada al 100% con fondos NextGenerationEU. El proyecto, impulsado por el área de Planificación Estratégica del Ayuntamiento y coordinado a través de la Sociedad de Desarrollo, aspira a modernizar un espacio museístico que había quedado obsoleto, especialmente en su propuesta expositiva.

Un cambio total de filosofía

La intervención plantea un recorrido guiado, secuencial y más digestible, en contraste con las salas repletas de información que existían hasta ahora. Los contenidos se presentarán en “pequeñas píldoras”, permitiendo al público descubrir el Carnaval de forma lógica y progresiva.

El plan incluye nuevas pantallas, un sistema de sonido actualizado, iluminación renovada y, como elemento estrella, una sala inmersiva que envolverá al visitante en una experiencia multisensorial. En este espacio será posible “sentirse dentro del Carnaval”, con efectos visuales, paisajes sonoros envolventes e incluso elementos olfativos, como el característico olor a pólvora del coso.

Innovación digital y 3D

El proyecto incorpora también una iniciativa innovadora: el escaneado anual en 3D del traje de la Reina del Carnaval, que permitirá al público interactuar digitalmente con la fantasía ganadora y apreciar, desde todos los ángulos, su complejidad técnica y espectacularidad.

Modernización y accesibilidad

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, confirmó que ya han comenzado los trabajos de desmontaje, un paso clave para la remodelación integral del espacio. “Se trata de un momento decisivo para transformar por completo un lugar emblemático para la ciudad”, afirmó. El objetivo es modernizar las instalaciones y mejorar su accesibilidad, ofreciendo una experiencia más innovadora y atractiva.

Un salto hacia la digitalización

La consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, subraya que la Casa del Carnaval está inmersa en un “salto definitivo hacia la digitalización del corazón de la fiesta”, que permitirá vivir el Carnaval con más emoción y realismo que nunca durante los 365 días del año. La reapertura está prevista para justo después del próximo Carnaval, convirtiéndose en la primera gran cita de la posfiesta.

Pérez adelantó además la constitución de una mesa de expertos del Carnaval, formada por especialistas, representantes del tejido carnavalero y profesionales vinculados a la fiesta. Su misión será definir y consensuar los contenidos digitales del museo, garantizando máxima calidad, rigor y fidelidad en toda la información compartida con el público.

Tecnología al servicio de la experiencia

El nuevo recorrido incorporará equipos de última generación para hacer la visita más dinámica y sensorial. Entre las novedades destacan pantallas táctiles, sistemas de audio direccional y recursos interactivos que permiten sumergirse en los sonidos, relatos y detalles de cada época del Carnaval.

Gracias a la realidad aumentada, los visitantes podrán contemplar las fantasías completas de la Reina del Carnaval incluso cuando el traje físico no esté expuesto.

La joya de la corona: la sala inmersiva

La Infinity Room de proyección 360º dará la bienvenida al museo. Con proyectores láser y sonido envolvente, esta sala recreará la vibración, la multitud y el esplendor del Carnaval de calle, transportando al visitante directamente al corazón de la fiesta.

Conservando la esencia del Carnaval

La renovación no renuncia a la esencia de la Casa: los diseños y trajes ganadores, así como los de agrupaciones y personajes, seguirán formando parte de la exposición, pero reorganizados de manera más lógica para comprender mejor la riqueza y estructura de la fiesta. Se mantiene también uno de los espacios más populares: el taller de disfraces, donde los visitantes pueden vestirse con prendas cedidas por los propios grupos.

La Sala Suspi, destinada a exposiciones temporales, se actualizará con un videowall de alta resolución, ampliando información y mejorando la puesta en escena de actos y actividades.

Agradecimiento al tejido carnavalero

Pérez destacó que esta transformación es posible gracias al apoyo y generosidad del tejido carnavalero: “Nuestro agradecimiento más profundo a grupos, murgas, comparsas y diseñadores. Ellos son el alma de este proyecto y de la fiesta. Esta Casa es suya”.