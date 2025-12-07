El Templo Masónico reabre en Santa Cruz

Por primera vez en más de ocho décadas, el Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife, un edificio único en España y una de las piezas de arquitectura simbólica más valiosas de Europa, ha vuelto a recibir a la ciudadanía. Lo hizo el pasado 27 de octubre tras unos trabajos de rehabilitación largos, minuciosos y profundamente respetuosos, que han permitido recuperar su esplendor original y abrirlo a la ciudad como espacio patrimonial, cultural y de memoria histórica.

Desde su apertura, el público ha respondido de forma masiva: Más de 6.200 personas lo han visitado desde su apertura. Solo 1.334 lo hicieron en la primera semana, sumando recorridos libres y visitas guiadas con aforo limitado. Además, la elevada demanda ha obligado al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y al Organismo Autónomo de Cultura (OAC), a ampliar sesiones y reforzar el programa, confirmando el enorme interés que despierta la masonería canaria y el valor histórico del edificio.

Su reapertura coincidió además con la celebración, en el propio templo, de las II Jornadas de Patrimonio Cultural, un encuentro que reunió a especialistas, restauradores, arquitectos e investigadores de ámbito insular y nacional.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, durante la inauguración del Templo Masónico el pasado 27 de octubre. |

Este evento incluyó conferencias, mesas de debate, análisis de casos de estudio y el preestreno de la videocreación “A Bene Placito”. Además, este año, el foco se centró en la rehabilitación de teatros históricos, destacando el caso del Teatro Guimerá.

Un espacio que vuelve a ser luz

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, no oculta la emoción al hablar de esta reapertura: “Santa Cruz se honra a sí misma al volver a encender una luz que nunca debió apagarse. Hemos abierto las puertas de una joya arquitectónica y simbólica que vuelve a brillar en el corazón de nuestra ciudad”.

Bermúdez recuerda que “no se trata de un edificio cualquiera. Su fachada de inspiración egipcia, las columnas palmiformes, las esfinges y el ojo que todo lo ve son parte de un lenguaje arquitectónico cargado de numerología, geometría sagrada y simbolismo universal”.

El concejal de Cultura y Patrimonio Histórico, Santiago Díaz Mejías, destaca el entusiasmo ciudadano: “Nos llena de satisfacción ver cómo la ciudadanía se ha volcado en conocer este espacio. La rehabilitación ha devuelto al templo su dignidad y su valor simbólico. Hoy es un lugar de encuentro con nuestra historia y nuestra identidad cultural”.

“Todo tiene un significado. Nada es casual. Es un lugar que conecta a Santa Cruz con una historia de pensamiento libre, progreso y modernidad”, insiste el edil de Cultura.

El Templo Masónico reabre en Santa Cruz

Una rehabilitación modélica: pincel, microscopio y memoria

La intervención, iniciada en 2022, que fue licitada por el área de Infraestructuras, al frente de la que está Javier Rivero, y dirigida por la arquitecta María Nieves Febles, ha sido financiada con más de 3 millones de euros por parte del Ministerio de Cultura, y ha contado con la colaboración de la Universidad de La Laguna y un equipo multidisciplinar de restauradores, historiadores y especialistas en simbología masónica.

Febles explica que uno de los grandes desafíos fue comprender el edificio antes de intervenirlo: “Tuvimos que estudiar, documentarnos y acudir a masones para entender cada elemento. Solo así podíamos actuar respetando su extraordinaria simbología”.

La rehabilitación recuperó espacios esenciales como la Sala de Tenidas, la Sala de Ágapes, la Cámara de Reflexión y el Salón de los Pasos Perdidos, devolviéndoles su disposición original y reforzando su significado dentro del recorrido masónico. También se incorporaron mejoras de accesibilidad, sistemas antiincendios, adecuación estructural y la instalación de un ascensor, todo ello mimetizado para no alterar la autenticidad del conjunto.

Historia de un símbolo

Construido en 1904 por la Logia Añaza, fue uno de los talleres masónicos más influyentes de Canarias a principios del siglo XX. Tras la Guerra Civil, el templo fue confiscado, convertido en farmacia militar y posteriormente abandonado.

En 2001, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife adquirió el edificio y en 2002 fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

A pesar de los silencios, la represión y el deterioro, el templo permaneció en pie. Por este motivo, su reapertura marca un punto de inflexión histórico: la recuperación de un capítulo de la memoria democrática y cultural del Archipiélago.

Un museo en construcción y una experiencia en marcha

El templo ha abierto en fase de preapertura, como anticipo del Centro de Interpretación de la Masonería en Canarias, cuya museografía definitiva llegará en los próximos años.

Por ahora, los visitantes pueden recorrer la exposición temporal “Una aproximación a la masonería y su legado”, con paneles explicativos, documentos y piezas históricas, entre ellas un sable y un espadín de la Logia Añaza cedidos por el Museo Histórico Militar de Canarias.

La muestra permite entender tres dimensiones del edificio: su significado simbólico, su rol en la masonería canaria y española y su proceso de rehabilitación arquitectónica.

Además, el recorrido, guiado por historiadores y expertos en patrimonio, incluye las salas rituales, la Cámara de Reflexión, situada bajo el nivel del suelo, y los espacios donde los masones celebraban sus reuniones, ágapes y ceremonias.

Con el objetivo de dotar de más contenido el Templo, Santa Cruz ha solicitado al Estado los archivos de las logias masónicas canarias, concretamente se ha dirigido al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, para solicitar la cesión de los documentos y elementos pertenecientes a las logias masónicas de Canarias que se cree allí se encuentran.

Una acogida histórica

La primera semana de apertura ha superado todas las previsiones:

• 1.334 visitantes en siete días

• Más de 6.200 visitas desde su apertura

• Aforo completo en la mayoría de las visitas guiadas

• Ampliación inmediata de sesiones y horarios

• Elevado número de reservas a través de la web y la app #SoyCulturaSC

Para el concejal Díaz Mejías, esta respuesta evidencia que Santa Cruz “está preparada para abrazar su patrimonio con orgullo y curiosidad”.

Visitas: horarios y reservas

Visitas libres

De martes a viernes de 12:00 a 17:00 horas.

Sábados de 13:00 a 18:00 horas

Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas

Cerrado los lunes

Visitas guiadas (con reserva 48 h antes)

De martes a viernes de 11:00 a 12:00 y de 17:00 a 18:00 horas

Sábados de 11:00 a 12:00 y de 12:00 a 13:00 horas

Reservas

www.santacruzcultura.es

App #SoyCulturaSC

Grupos y PMR:

soycultura@santacruzdetenerife.es