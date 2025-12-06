Los ‘tricampeones’ del concurso coreográfico del Carnaval se independizan

El número 34 de la calle San Francisco Javier, en pleno barrio de El Toscal, en Santa Cruz de Tenerife, es un incesante trajín de niños y jóvenes enfundados en equipaje deportivo que, tras superar una angosta puerta, van al encuentro de sus salas de baile en unas instalaciones que parecen no tener fin. Es una gran locomotora donde el éxito se alimenta con trabajo en ‘calderas’ de ensayos sin tregua para conseguir que todo sea maravilloso. O sea, Wonder.

La coreógrafa tricampeona del Carnaval

Así se llama la academia de danza que ha abierto Diana Rucabado, la coreógrafa que ha firmado los tres últimos primeros premios del concurso coreográfico del Carnaval de Santa Cruz. Tantos títulos como ediciones de la reconversión del festival en certamen.

Una vida marcada por el baile

La historia de Rucabado está escrita en pasos que marcan ritmo, vértigo y determinación. Llegó a Tenerife con apenas catorce años, de la mano de su madre y el destino de quien creció en una escuela de baile antes de elegir su nombre. «No había otra opción», dice con profundidad, mirando a los ojos y a sabiendas del peso de las palabras. Su madre, Alicia, inculcó la pasión por el baile en Diana.

Algunos de los componentes de Wonder. / Andrés Gutiérrez

En la isla pronto empezó a dar clases. Y a crear. Y a crecer. Pasó por Los Realejos, luego por el Puerto de la Cruz, después por Madrid para formarse, hasta que recaló en la academia de Santa Cruz LS Tribu, donde estuvo casi quince años. Era profesora, coreógrafa, responsable de los musicales, de los grupos de competición, de los festivales y, al final, de aquellos montajes que se convertirían en una firma. Allí nacieron —y ganaron— Alicia, Maléfica y Narnia, los tres montajes con los que conquistó lo más alto del pódium del concurso coreográfico.

Un salto al vacío… y al éxito

La independización —o poner en marcha su propia academia— ocurrió «de un día para otro». Tenía previsto abrir en septiembre, pero la relación en su antigua escuela se tensó y decidió acelerar los planes. El 1 de mayo pidió las llaves de un local sin reformar en El Toscal, pero, como les dijo a sus alumnos: «Chicos, no podemos más», y 200 jóvenes secundaron el proyecto.

Ensayos desarrollados en la academia Wonder. / Andrés Gutiérrez

Medio millar de alumnos

Con ella marcharon unos 200 bailarines, incluidos los grupos de competición. Hoy, entre inscripciones y nuevos cursos, son ya 400 alumnos en una academia que supera los 500 metros cuadrados repartidos en tres aulas. Para superar con éxito el triple salto mortal, cuenta solo en el estilo de danza urbana con seis profesoras; y no es la única modalidad que se imparte en Wonder, que ofrece la posibilidad de adentrarse en contemporáneo, barras y estilos latinos. La clave del éxito: disciplina e implicación casi familiar.

Pasión por el baile, marca del grupo Wonder. / Andrés Gutiérrez

Carnaval, un escenario gigante

Si la academia le permite impartir técnica, el Carnaval les garantiza una proyección sin precedentes. De cara a 2026, Rucabado sacará a escena 200 bailarines, una cifra que obliga a dividir ensayos: cachos aquí, montaje más amplio allá. Las madres y padres, convertidos en un departamento de producción improvisado, viven enfrascados en el diseño: cosen, encargan materiales y montan vestuarios... Los recursos económicos se suplen con ingenio.

Más que el disfraz, el secreto mejor guardado de Wonder es el personaje elegido para coreografiar luego un musical que defienden en un concurso coreográfico, donde compiten flamenco, urbano, gimnasia rítmica o lírico bajo la concesión de los premios de Interpretación y Presentación, desde 2022. A Rucabado ‘le va la marcha’. «Voy a liarla grande», anuncia.

Wonder: un nombre que también cuenta una historia

Wonder —el nombre de la academia— surgió también de esa mezcla entre lo artístico y lo biográfico. Un guiño a su madre, a Alicia, al imaginario con el que siempre ha jugado en sus montajes y con el que ganó su primer premio. Habla con claridad: este es su momento de “madurez artística y empresarial”. Una etapa donde conviven niños de siete años que empiezan a bailar, jóvenes que llevan una década con ella, profesores que fueron alumnos y adultos que encuentran en sus clases un espacio para cuidarse.

Ensayos del grupo coreográfico Wonder de cara al Carnaval 2026. / Andrés Gutiérrez

«El baile está de moda», dice, «pero también es una necesidad. Aporta a nivel físico, emocional y social», lo que motiva que muchos quieran probar hasta experimentar algo ‘wonder’. Maravilloso.

Wonder, sello de calidad en el universo coreográfico, poner su vista en el Carnaval. / Andrés Gutiérrez