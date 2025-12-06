Así es el restaurante que no te puedes perder en Santa Cruz de Tenerife: el aguacate es el auténtico protagonista de cada plato

El aguacate se ha convertido en uno de los alimentos más populares de los últimos años. Rico en grasas saludables, versátil y saciante, puede acompañar desde el desayuno hasta la cena sin perder su encanto. Este alimento no es solo una moda, sino un ingrediente fundamental que forma parte de una alimentación saludable y equilibrada.

En Santa Cruz de Tenerife se encuentra Palta Restaurant, un establecimiento que lleva esta fruta en la mayoría de sus platos y la eleva a otro nivel.

Un templo para los amantes del aguacate

Si eres amante del aguacate, Plata se convertirá en uno de esos lugares a los que querrás volver una y otra vez. Su nombre significa aguacate en algunos países de Latinoamérica, y refleja la esencia del local, un homenaje gastronómico a este producto.

En la capital tinerfeña, este rincón convierte al aguacate en el protagonista absoluto de su menú, reinterpretándolo en cada plato para ofrecer una experiencia culinaria única, muy diferentes a otros restaurantes. Además, apuesta por una cocina saludable y de calidad, eleborada con productos locales.

Cocina con raíces canarias

El restaurante apuesta por ingredientes frescos y locales, como los aguacates procedentes su propia finca, los tomates semisecos elaborados artesanalmente y una pastelería francesa eleborada a mano cada día.

La carta combina recetas mediterráneas con influencia internacionales y toques canarios. Entre sus platos más destacados están la Palta Burguer, con cebolla caramelizada, hummus de remolacha y aguacate simulando el pan (17 €), el Canelón de aguacate con tarta de atún, pimienta palmera y millo tostado (18 €), o el Cherne a la sartén, acompañado de batata a la leña y tartar de tomate.

También sorprende sus elaboraciones como el queso asado con gofio de La Orotava y mojo rojo (14 €), o los dumpings de cochino negro con coco aromático y limón verde por (17 €).

Dumplings de cochino negro y coco / Palta Restaurant

Ambiente acogedor

Palta no solo destaca por su cocina, sino también por la atención a sus clientes. El espacio está diseñador para disfrutar con calma de cada bocado, en un ambiente elegante, con un servicio cuidado al detalle y con opciones para todos los públicos.

El local dispone de parking cercano y accesibilidad para las personas con movilidad reducida, lo que lo convierte en una opción cómoda para disfrutar de productos de calidad tanto en familia como con amigos.

Horario y ubicación

Ubicado en la calle Candelaria, 2, Santa Cruz de Tenerife, Palta ofrece una experiencia gastronómica que combina creatividad, producto local y una presentación cuidada al detalle, perfecta para los amantes de la comida de calidad y sofisticada.

El establecimiento abre de martes a sábado, con servicio de desayunos de 9:30 a 12:30 y comidas de 13:00 a 17:00, ampliando su horario hasta las 23:00 para ofrecer cenas a sus clientes. Los domingos el local permanece cerrado por descanso del personal.