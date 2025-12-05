El Señor de la Cañita presume de su retablo ya restaurado

La parroquia matriz de Nuestra Señora de la Concepción acogió la presentación del restaurado retablo del Señor de la Cañita, que debe su nombre a la imagen que lo preside, de gran veneración en la capital tinerfeña. La restauración integral del retablo barroco, obra anónima anterior a 1737, está considerada como una de las más relevantes de cuantas se han llevado a cabo en los últimos años en materia de conservación patrimonial en la capital y supuso una inversión superior a 63.000 euros, costeada en su totalidad por la Corporación insular.

Los trabajos fueron ejecutados por el equipo especializado de Restaurando Canarias SL, liderado por la especialista Patricia Padrón Sosa, que afrontó dos fases. La actuación ha permitido revertir los efectos de inundaciones recurrentes y plagas de insectos xilófagos, además de estabilizar la estructura y recuperar la lectura estética del conjunto.

La restauradora Patricia Padrón Sosa, quien también participó en la recuperación del retablo del Carmen, entregado en mayo de 2024, ha llevado a cabo una intervención integral en el retablo, elaborado en madera tallada, policromada y dorada, que presentaba un notable deterioro debido.

La restauración, desarrollada en dos fases entre octubre de 2024 y abril de 2025, se apoyó en una revisión histórico-artística exhaustiva, con la participación del historiador Pablo Hernández Abreu, técnicos del Cabildo y el responsable de Patrimonio del Obispado. El equipo multidisciplinar determinó la conservación de la policromía procedente de un repinte llevado a cabo a finales del siglo XIX y principios del XX, tras estudiar las distintas capas detectadas mediante análisis estratigráficos.

La intervención respetó los criterios actuales de conservación patrimonial, integrando valores históricos, estéticos y devocionales. Con ello, el retablo recupera su estabilidad estructural y parte de sus cualidades originales, constituyendo un ejemplo de restauración rigurosa y respetuosa con su condición de bien cultural.

Rigor técnico y sensibilidad

La directora insular de Patrimonio Histórico, Isabel de Esteban, destacó que la restauración del retablo constituye «un ejemplo de cómo el rigor técnico y la sensibilidad hacia la historia y la devoción pueden ir de la mano». El objetivo ha sido devolver al conjunto «su unidad estética sin renunciar al respeto por su compleja evolución histórica», un proceso que ha permitido preservar estratos y huellas de distintas etapas artísticas.

Durante el análisis histórico-artístico se identificaron capas de policromía del siglo XVII, además de otras de finales del XIX y principios del XX. Finalmente, se determinó mantener el repinte tardío, que forma parte de la identidad plástica del retablo en la actualidad.

La intervención incluyó procedimientos de limpieza mecánica y química, consolidación estructural, tratamientos contra xilófagos y recuperación de los elementos ornamentales originales. También se atendió a la estabilización de las policromías, muy afectadas por los daños ocasionados por filtraciones de agua a lo largo de décadas.

El resultado, según los técnicos, devuelve al conjunto su coherencia visual y devocional, respetando las aportaciones acumuladas durante más de dos siglos.

Isabel de Esteban recordó que esta actuación se enmarca en la estrategia insular para la conservación, recuperación y difusión del patrimonio cultural. «Desde el Cabildo seguiremos impulsando proyectos que protejan y valoricen nuestro legado histórico, conscientes de que es un patrimonio vivo que debemos cuidar y transmitir con responsabilidad», afirmó. La intervención avanza en un modelo de permite preservar bienes de gran valor histórico, artístico y devocional en Tenerife.