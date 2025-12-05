El Puerto de Santa Cruz vuelve a ceder a la ciudad espacio para aparcar durante la Navidad y rebajas

El Puerto de Santa Cruz de Tenerife volverá a ceder a la ciudad espacio para aparcar durante la campaña de Navidad-Reyes y también durante el posterior periodo de rebajas. La previsión es que este ‘parking’ gratuito, que se habilitará en la explanada portuaria situada frente a la plaza de España, esté operativo desde el 29 de diciembre y hasta el 26 de enero.

El Ayuntamiento chicharrero, a través de la Sociedad de Desarrollo, será el encargado de gestionar el estacionamiento, para lo que contratará a una empresa. La licitación del contrato, que costará casi 40.000 euros, ya se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Estado. Las entidades interesadas podrán presentar sus propuestas, de forma electrónica, hasta el próximo 17 de diciembre.

La empresa que finalmente resulte adjudicataria deberá habilitar el parking, mediante las estructuras y señalizaciones necesarias; dotar a la zona de servicios higiénicos, mediante la instalación de baños químicos;realizar la limpieza correspondiente y retirada de residuos; encargarse de la seguridad y vigilancia del recinto; y encargarse del control de vehículos y gestión de incidencias.

El Consistorio licita el contrato para que una empresa se encargue de la gestión y seguridad del estacionamiento

Superficie

El aparcamiento ocupará una superficie aproximada de 3.200 metros cuadrados, que corresponde a la explanada donde se celebra el concierto de Navidad del Puerto chicharrero; de ahí que el parking se habilite después del 25 de diciembre. Éste contará con unas 400 plazas y el acceso al mismo se realizará por la entrada al Puerto a través de la avenida de la Constitución, por el Auditorio de Tenerife.

Objetivos

En el pliego de prescripciones técnicas que rigen esta licitación se señala que, con esta iniciativa, se pretende facilitar un espacio de aparcamiento temporal, gratuito y accesible en el centro de la ciudad, «capaz de absorber el incremento de vehículos durante la campaña de Navidad-Reyes y el periodo de rebajas de invierno, mejorando las condiciones de acceso a la zona comercial». Asimismo, y en este sentido, se persigue facilitar la actividad del comercio local, «al reducir las dificultades de estacionamiento que pueden disuadir a potenciales clientes, generando un entorno urbano más cómodo y atractivo para las compras».

«También se logra impulsar la competitividad de la zona comercial del centro de la ciudad, se mejora la experiencia de los clientes y se contribuye a la dinamización económica del municipio, apoyando al tejido comercial en uno de los periodos de mayor importancia para su actividad».

Horarios

La Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento, que dirige la edil Carmen Pérez, del PP, insiste en la gratuidad de este parking ubicado en zona portuaria e informa de que se podrá acceder al mismo, de lunes a domingo, entre las diez de la mañana y las diez de la noche.

Este aparcamiento se mantendrá operativo hasta prácticamente el inicio de los Carnavales de Santa Cruz de Tenerife . Durante la pasada edición de la fiesta chicharrera, esta explanada del Puerto, situada frente a la plaza de España, fue utilizada para acoger la feria de atracciones. Aunque según este contrato, el parking se retirará a finales de enero, aún no se ha comunicado nada, desde el área de Fiestas del Ayuntamiento, sobre la posibilidad de que la feria se vuelva a ubicar en dicho espacio.