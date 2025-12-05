El parque de Las Mesas combate el vandalismo con seguridad permanente

El Ayuntamiento de Santa Cruz refuerza la seguridad y el mantenimiento del parque Las Mesas con un paquete de medidas destinadas a frenar los actos vandálicos registrados en las últimas semanas y garantizar el buen uso de este espacio público, uno de los más frecuentados por familias y senderistas de la capital. Entre las acciones destacan la puesta en marcha de un servicio de vigilancia permanente, operativo las 24 horas del día, y la rehabilitación integral de la zona de baños, que recupera ya su funcionamiento.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, asegura que estas decisiones buscan «proteger un parque fundamental para el ocio y el encuentro ciudadano» y subraya que el consistorio actuará «con firmeza» para impedir que comportamientos incívicos deterioren unas instalaciones que la ciudadanía utiliza y valora.

La concejala de Presidencia, Purificación Dávila, defiende la medida como «necesaria y proporcionada» para garantizar la conservación de este espacio y un uso adecuado por parte de la ciudadanía. Uno de los motivos es el deterioro reiterado de la zona de baños, de los puntos más afectados por actos incívicos. «El uso que se hace a veces no es el adecuado y necesitamos controlar todas las instalaciones para evitar que se repitan los problemas», señala.

La edil recuerda que el parque fue objeto de una reforma importante hace tres años, tras un largo periodo de cierre, y que ahora es «una zona de esparcimiento muy bonita y muy bien dotada», con fogones, mesas y áreas preparadas para celebraciones familiares. «Merecemos disfrutar del parque de Las Mesas con tranquilidad y durante mucho tiempo. No podemos invertir recursos públicos para que cuatro desalmados vandalicen o estropeen algo que el resto de los vecinos aprecia y utiliza», afirma.

El servicio de vigilancia continua forma parte del contrato de seguridad privada del Ayuntamiento, que incorpora la medida como experiencia piloto para comprobar su eficacia. Según Dávila, la presencia permanente del personal permite actuar de inmediato ante cualquier incidencia.

Reparación de lo dañado

El área de Patrimonio Municipal, a cargo de Javier Rivero, ejecuta diversas labores de reparación en los baños del parque, uno de los puntos más afectados por el vandalismo. Las actuaciones permiten restituir su operatividad y mejorar el estado general de las instalaciones.

Rivero explica que la rehabilitación de los baños es «una prioridad», ya que se trata de un servicio básico en un recinto muy transitado. «Nuestro objetivo es mantener el parque en condiciones dignas y evitar que vuelva a ser víctima de actos que dañan el patrimonio de todos», señala.

El Consistorio recuerda las normas de uso del parque Las Mesas, cuyo cumplimiento es esencial para garantizar la convivencia y la seguridad. Abre de 8:00 a 19:00 horas entre noviembre y abril, y de 8:00 a 21:00 horas de mayo a octubre. El uso de los fogones está permitido entre 10:00 y 17:00 en invierno y de 10:00 a 19:00 horas en verano.

La normativa prohíbe acampar, utilizar barbacoas portátiles, pernoctar en el aparcamiento, reservar mesas, circular con caballos o vehículos a motor por las zonas peatonales, acceder con equipos de sonido amplificados o permitir que las mascotas anden sueltas.

Santa Cruz de Tenerife recupera estas instalaciones el 30 de noviembre de 2022, después de una profunda intervención promovida por el Cabildo de Tenerife. Aquella actuación, que supone una inversión cercana al millón de euros, permite recuperar un espacio que lleva más de quince años esperando por una rehabilitación integral y cuya entrega se ve retrasada en varias ocasiones por actos vandálicos.

La obra, ejecutada durante un año completo, devuelve a la capital su única zona recreativa equipada para la realización de chuletadas y actividades al aire libre, en un enclave privilegiado con vistas directas sobre la ciudad y el puerto. Entre las mejoras acometidas destacan la renovación total del área recreativa, con mesas y bancos reformados y zonas de estancia ampliadas, así como el acondicionamiento de una zona infantil más amplia, que incluye una pequeña tirolina y espacios de juego accesibles.

También se establecen áreas preferentes para personas con discapacidad, con accesos adaptados y espacios reservados, y se instala una treintena de fogones.

Mejoras en senderos, accesos y zonas arboladas, junto con la introducción de nueva señalización y normas de uso -prohibición de barbacoas portátiles, equipos de sonido, acampadas, reserva de mesas y tránsito de vehículos o caballos en áreas sensibles- completan la intervención de hace tres años en la única área recreativa de estas características en la capital.