Voces de Arcoíris: Santa Cruz estrena su primer coro LGTBI
Durante una excursión por el Teide, miembros de un chat para fomentar amistad entre el colectivo se atreven a cantar y, como una broma, se plantean constituir un coro. Hoy es una realidad abierto a todos y todas
Lo que empezó como una broma entre amigos mientras caminaban entre tajinastes en flor por el Parque Nacional del Teide acabó convirtiéndose, unos meses después, en un singular proyecto musical. La Coral Arcoíris, integrada por veinte personas del colectivo LGTBI, ensaya cada lunes en el Centro Cultural de Valleseco gracias al apoyo municipal y con una ilusión que crece a cada nota.
Un grupo que nació lejos de las citas y la nocturnidad
La idea surgió de forma espontánea, recuerda Frankie López, presidente de la asociación que promueve el proyecto. Miembros de un chat de Telegram, creado años atrás para fomentar la amistad dentro del colectivo, apostaron por la búsqueda de actividades culturales y excursiones, siempre lejos del formato de citas, la nocturnidad y la inmediatez que domina muchas interacciones. Allí no buscaban parejas, sino actividades culturales, deportes, ocio y compartir aficiones.
Una caminata por el Teide lo cambió todo
Las caminatas por la Isla se convirtieron en una de las actividades favoritas del grupo. Fue durante una de ellas, en julio, cuando, al ritmo improvisado de canciones de Disney, Gloria Estefan y clásicos pop, a Frankie se le ocurrió no dejarlo caer en saco roto y plantear la idea de crear un coro.
La propuesta, lanzada en tono de humor, cuajó sobre la marcha. «¿Y por qué no?», se dijeron. A las pocas semanas, un grupo específico de Telegram bajo el nombre Coral Arcoíris Tenerife materializaba la aventura musical.
De la broma a la asociación
Aunque ninguno es cantante profesional, varios integrantes sí cuentan con experiencias previas en coros o formación musical básica. Y todos comparten la misma motivación: crear comunidad a través de la música.
Las inquietudes culturales estaban muy bien, pero era necesario oficializarlo y darle cuerpo para que no se quedara en una simple novelería. Se necesitaba un espacio estable donde ensayar, apoyo logístico y un marco legal que les permitiera relacionarse con la Administración pública. Así nació la asociación Coral Arcoíris.
Apoyo institucional para crecer
La ayuda no tardó en llegar. Gracias a la intermediación de personas vinculadas al Área de Igualdad y Diversidad de Santa Cruz, el coro se puso en marcha con un espacio adecuado para los ensayos: «Nos han tratado de maravilla. Nos sentimos acogidos desde el primer día». El pasado lunes celebraron su segundo ensayo oficial en el Centro Cultural de Valleseco.
Un coro diverso en edades, perfiles y voces
El objetivo es consolidar un lugar seguro e integrarse en la actividad del centro y del barrio, fomentando la idea de que el coro sea abierto y accesible para cualquier persona interesada.
El grupo actual reúne a unas veinte personas, hombres en su mayoría, aunque también participan mujeres integradas en las voces de tenor. Las edades oscilan entre los 30 y los 50 años y la diversidad profesional es una de sus mayores riquezas: médicos, camareros, funcionarios, ingenieros, docentes, personas desempleadas, un profesor universitario…
Para conducir las voces cuentan con un director profesional, Carlos, que colabora de manera altruista. Por ahora se han atrevido con himnos icónicos, canciones de películas y una adaptación coral de Dancing Queen, de ABBA. En la recámara tienen temas de Fangoria, Céline Dion o Disney. No buscan profesionalizarse, pero no descartan presentarse ante el público con la tarea hecha.
Más que un coro: un espacio seguro
Para sus integrantes, la Coral Arcoíris es una forma de relacionarse fuera de los entornos tradicionales del colectivo, un refugio cultural, emocional y social.
Nuevos proyectos en el horizonte
Pero hay más. La asociación prepara tres proyectos para el primer trimestre de 2026. El más ambicioso es la creación de una agenda cultural musical insular, que recopile toda la oferta de talleres, cursos y conciertos de los ayuntamientos. Su objetivo es que los miembros del grupo –y cualquier persona interesada– puedan inscribirse, compartir actividades y seguir reforzando la vida cultural y afectiva del colectivo.
Valleseco, un espacio seguro para el colectivo LGTBI
El Centro Cultural de Valleseco se ha convertido en el hogar de la recién creada Coral Arcoíris, un proyecto musical del colectivo LGTBI que encuentra en este espacio el lugar ideal para crecer y consolidarse. El uso y disfrute de las instalaciones municipales de Valleseco –por ahora, los ensayos se celebran los lunes– por parte del Distrito Anaga, junto con el respaldo continúo del Área de Diversidad del Ayuntamiento de Santa Cruz –ambos departamentos están bajo la tutela de la concejala nacionalista Gladis de León–, ha permitido que el coro disponga de un lugar estable donde ensayar, formarse y fomentar la participación vecinal.
Para el promotor del coro, Frankie López, que ha afrontado las gestiones antes las administraciones para conseguir este espacio seguro, esta iniciativa permitirá que el centro sea un espacio accesible y abierto, integrando nuevas actividades que vinculen a la comunidad con proyectos culturales emergentes. La colaboración ha facilitado que la Coral Arcoíris no solo disponga de un aula de ensayo, sino que se incorpore a la dinámica del barrio, compartiendo actividades y enriqueciéndolo con propuestas musicales inclusivas. El apoyo institucional ha sido clave para que la iniciativa, nacida de un grupo de amigos, se transforme en un activo dentro de la vida cultural de Valleseco y en un ejemplo de cómo crear comunidad a través del arte y la diversidad. Encima, como espacio seguro.
