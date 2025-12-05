Voces de Arcoíris: Santa Cruz estrena su primer coro LGTBI

Lo que empezó como una broma entre amigos mientras caminaban entre tajinastes en flor por el Parque Nacional del Teide acabó convirtiéndose, unos meses después, en un singular proyecto musical. La Coral Arcoíris, integrada por veinte personas del colectivo LGTBI, ensaya cada lunes en el Centro Cultural de Valleseco gracias al apoyo municipal y con una ilusión que crece a cada nota.

Un grupo que nació lejos de las citas y la nocturnidad

La idea surgió de forma espontánea, recuerda Frankie López, presidente de la asociación que promueve el proyecto. Miembros de un chat de Telegram, creado años atrás para fomentar la amistad dentro del colectivo, apostaron por la búsqueda de actividades culturales y excursiones, siempre lejos del formato de citas, la nocturnidad y la inmediatez que domina muchas interacciones. Allí no buscaban parejas, sino actividades culturales, deportes, ocio y compartir aficiones.

Una caminata por el Teide lo cambió todo

Las caminatas por la Isla se convirtieron en una de las actividades favoritas del grupo. Fue durante una de ellas, en julio, cuando, al ritmo improvisado de canciones de Disney, Gloria Estefan y clásicos pop, a Frankie se le ocurrió no dejarlo caer en saco roto y plantear la idea de crear un coro.

La propuesta, lanzada en tono de humor, cuajó sobre la marcha. «¿Y por qué no?», se dijeron. A las pocas semanas, un grupo específico de Telegram bajo el nombre Coral Arcoíris Tenerife materializaba la aventura musical.

De la broma a la asociación

Aunque ninguno es cantante profesional, varios integrantes sí cuentan con experiencias previas en coros o formación musical básica. Y todos comparten la misma motivación: crear comunidad a través de la música.

Las inquietudes culturales estaban muy bien, pero era necesario oficializarlo y darle cuerpo para que no se quedara en una simple novelería. Se necesitaba un espacio estable donde ensayar, apoyo logístico y un marco legal que les permitiera relacionarse con la Administración pública. Así nació la asociación Coral Arcoíris.

Apoyo institucional para crecer

La ayuda no tardó en llegar. Gracias a la intermediación de personas vinculadas al Área de Igualdad y Diversidad de Santa Cruz, el coro se puso en marcha con un espacio adecuado para los ensayos: «Nos han tratado de maravilla. Nos sentimos acogidos desde el primer día». El pasado lunes celebraron su segundo ensayo oficial en el Centro Cultural de Valleseco.

Un coro diverso en edades, perfiles y voces

El objetivo es consolidar un lugar seguro e integrarse en la actividad del centro y del barrio, fomentando la idea de que el coro sea abierto y accesible para cualquier persona interesada.

El grupo actual reúne a unas veinte personas, hombres en su mayoría, aunque también participan mujeres integradas en las voces de tenor. Las edades oscilan entre los 30 y los 50 años y la diversidad profesional es una de sus mayores riquezas: médicos, camareros, funcionarios, ingenieros, docentes, personas desempleadas, un profesor universitario…

Para conducir las voces cuentan con un director profesional, Carlos, que colabora de manera altruista. Por ahora se han atrevido con himnos icónicos, canciones de películas y una adaptación coral de Dancing Queen, de ABBA. En la recámara tienen temas de Fangoria, Céline Dion o Disney. No buscan profesionalizarse, pero no descartan presentarse ante el público con la tarea hecha.

Más que un coro: un espacio seguro

Para sus integrantes, la Coral Arcoíris es una forma de relacionarse fuera de los entornos tradicionales del colectivo, un refugio cultural, emocional y social.

Nuevos proyectos en el horizonte

Pero hay más. La asociación prepara tres proyectos para el primer trimestre de 2026. El más ambicioso es la creación de una agenda cultural musical insular, que recopile toda la oferta de talleres, cursos y conciertos de los ayuntamientos. Su objetivo es que los miembros del grupo –y cualquier persona interesada– puedan inscribirse, compartir actividades y seguir reforzando la vida cultural y afectiva del colectivo.

Éste fue el grupo que se marchó de excursión al Teide y que propuso crear un coro. / El Día