Adiós a la acera más peligrosa de Santa Cruz: el Ayuntamiento encuentra a una empresa que la arregle
El Consistorio logra adjudicar, en una segunda licitación, la mejora de la accesibilidad en la temida esquina situada junto al Centro Comercial Meridiano
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha encontrado a una empresa que se encargue de arreglar la acera más peligrosa de la ciudad, la de la temida esquina situada junto al Centro Comercial Meridiano, en el barrio de Cabo Llanos. Lo ha conseguido en una segunda licitación y ofreciendo más presupuesto, después de que la primera quedara desierta.
La Junta de Gobierno local aprobó esta semana adjudicar a la empresa Asfaltos Jaén, por un presupuesto de unos 175.000 euros, la obra de mejora de la accesibilidad en la intersección de las calles Áurea Díaz Flores Hernández y Álvaro Rodríguez López, una zona en la que se han producido numerosas caídas y resbalones, debido a la pendiente de la acera. Se da la circunstancia que ésta es una de las zonas con mayor tránsito peatonal de la capital.
Los trabajos se realizarán en un plazo de tres meses, según informa el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez. El regidor explica que el proyecto contempla la renovación integral de los itinerarios peatonales, la ampliación de la acera, la adaptación de pasos de peatones a la normativa vigente de accesibilidad, la mejora de pavimentos y la reorganización de elementos urbanos, "para garantizar una circulación más cómoda, segura y continua para las personas con movilidad reducida". Además, se actualizará la señalización y se corregirán desigualdades del terreno que actualmente dificultan el tránsito.
"Esta actuación responde a una demanda vecinal y a la necesidad de mejorar un punto neurálgico de la movilidad peatonal del municipio. Es una obra que, aunque no es de gran escala, tendrá un impacto directo en la vida diaria de miles de personas que transitan por esta zona. Seguimos avanzando en nuestro compromiso de hacer una ciudad más accesible, moderna y amable", agrega Bermúdez.
Itinerarios más seguros
Por su parte, el concejal de Obras e Infraestructuras, el nacionalista Javier Rivero, destaca que esta intervención permitirá resolver problemas históricos de accesibilidad en un área con muchísimo uso, tanto por residentes como por quienes visitan el centro comercial o se desplazan hacia el Intercambiador. Estas mejoras garantizarán itinerarios más seguros y adaptados, eliminando barreras y homogeneizando niveles y pavimentos. Nuestro objetivo es que cualquier persona pueda moverse por la ciudad con autonomía y comodidad". El edil indica que las obras se iniciarán en los próximos días.
